小草能接受？柯文哲捧選舉補助款買商辦　陳琬惠曝他接下來的考驗

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲政治獻金與三大案風波未平，又被爆用「選舉補助款4300萬」購入濟南大樓三樓辦公室作為個人辦公室使用，且登記在個人名下，引起熱議。對此，民眾黨前立委陳琬惠認為，接下來是柯文哲個人的考驗，與假帳案相比，拿選舉補助款買辦公室涉及的是觀感方面的問題。陳琬惠26日在節目《少康戰情室》表示，選舉補助款是每個候選人的得票數到一定比例時，政府會給的錢，和政治獻金完全不同概念。她提到，民眾黨內對於選舉補助款的相關規範只針對總統級選舉，即3分之1款項要回歸給黨，3分之2可自行使用，其他民意代表則沒有。陳琬惠認為，只要把來源講清楚後，剩下就是觀感問題，而民眾黨爆發假帳風波後，給外界的觀感就是「信用破產」，記帳確實記得亂七八糟，到現在還在理帳，外界對於民眾黨管錢的方面，會覺得很有問題，加上陳佩琪近日又遭爆看豪宅，所有事連在一起，外界就會開始質疑「到底有沒有拿政治獻金去買房子？」陳琬惠直言，金流問題講清楚後，接下來就是柯文哲個人的考驗，先前假帳案爆發時，可以說民眾黨立委黃珊珊是選舉總幹事所以要負責；現在爆出拿選舉補助款買辦公室一事，目的是要做個人用、商用，亦或是政黨用，就成了觀感問題，要看外界能不能接受柯文哲拿選舉補助款來做商用。