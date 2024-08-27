金金併三角戀！新光金早盤爆量翻黑　台新金挫逾3%、中信金跌逾1%

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國內第二椿金金併陷入「三角戀」，在新郎各自公布「聘金」，中信金也正式向金管會遞件將以每股14.55元公開收購新光金51%股票，新光金股價在經過多日飆漲後，今（27）日早盤開高後翻黑，下探12.9元，跌0.77%，交易量已有24萬張，而台新金開高後也回跌逾3%，下探19.35元，昨日已向金管會遞件申請的中信金更是開低走低，下探32.8元，跌逾1%。這段金金併三角戀，由中信金8月20日率先宣布將公開收購新光金股票。隨後台新金及新光金在8月22日分別召開董事會，決議通過以換股方式進行「新新併」，台新金為存續公司，台新金將發行新股予新光金全體股東，取得新光金流通在外全部股權；台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股；每1股特別股換得新光金1股特別股，並將於10月9日召開股東臨時會，合併後將更名為「台新新光金控」。在台新金公布「聘金」後，中信金也在隔日8月23日召開臨時董事會，申請投資新光金股票，經財務顧問建議，收購上限從原25%提高為51%。公開收購價格每股收購對價約為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，以取得新光金10%至51%股權。如以中信金近3日股價約每股新台幣33.4元為基準計算，每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）。中信金也已在昨日正式向金管會遞交投資新光金股權計畫書，看好雙方合併綜效，未來獲利成長可期，提供新光金全體股東相對高溢價，共創未來願景，也期許中信金成為台灣最大金控，邁向亞洲領先區域型金融機構。根據金控法規定，金控公司得向主管機關申請核准投資事業，取得同意後得進行公開收購，金管會若自業者送交申請書件次日起，於15個營業日內未表示反對者，視為已核准。台新金、新光金預計在10月9日召開股臨會討論「新新併」，9月10日將是過戶截止日，目前市場關注焦點轉向中信金是否趕得及過戶截止日前取得金管會核准。值得注意的是，台新金今日下午將召開法說會，是否拉高「聘金」市場也在關注。不過，今日三角戀主角股價都出現回跌，其中爆量飆漲多日的新光金，今日早盤股價開高後走低，以13.05元上漲0.05元開出後，面臨賣壓翻黑，一度下探12.9元，跌0.77%，目前成交量已超過24萬，目前股價在12.95元震盪整理。台新金股價今日也是開高走低，同樣面臨賣壓，在觸及20.05元後回跌，下探19.35元，跌逾3%，目前在19.4元盤整，成交量2.5萬張。向金管會已遞件要公開收購的中信金，今日早盤股價更是開低走低，一度下探32.7元，跌逾1%，目前32.7元震盪，成交量也破6萬張。