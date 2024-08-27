汪小菲「出清S Hotel電視、床墊」民眾瘋搶！7位數拍賣所得全捐了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲汪小菲（左）以大S（徐熙媛）命名的S HOTEL（已改名：MGallery／美憬閣）21日正式歇業。（圖／S HOTEL臉書）

▲S Hotel更名美憬閣後仍逃不過歇業結局。（圖／資料照）

▲汪小菲捐給台灣社福單位共新台幣100萬元，表示這是酒店拍賣所得款項。（圖／汪小菲微博）

藝人大S前夫汪小菲2017年為愛開設的S Hotel（合尊酒店），儘管在今年3月正式更名為台北敦化美憬閣酒店，仍無法提升營業額，遂宣布歇業。美憬閣也將飯店床墊、電視、音響等物品出清，董事長汪小菲昨（26）日就在微博發文，表示出清後的所得他已全數捐出；從捐款證明來看，汪小菲共捐了100萬元做善事，霸氣出手也讓他的粉絲讚翻。汪小菲日前宣布因疫情後營業虧損關係，投資的酒店美憬閣只能歇業。為了不浪費飯店內的寢具、電器、生活用品，美憬閣在25、26日也舉行出清特賣，雙人加大床墊只要3500元，42吋電視則賣2000元，另有沙發買5送1的優惠，抱枕、衣架、被褥等用品，也幾乎都是百元出清，甚至還有銅板價的商品，吸引許多民眾前來搶購，隊伍一度要排90分鐘。汪小菲昨（26）日也發文跟外界更新進度，表示飯店在8月21日結束營業，拍賣所得他全數捐贈給喜憨兒社會福利基金會及幸福社會福利基金會。汪小菲也謝謝大家的支持與關心，「在此特別感謝所有員工付出的努力，感謝顧客、合作夥伴及社會各界人士一直以來的支持與關注！再次謝謝！」從汪小菲PO出的收據、捐款獎狀來看，他捐給幸福社會福利基金會、喜憨兒社會福利基金會各新台幣50萬元，加總就是百萬金額，也讓汪小菲的粉絲們紛紛讚賞他大氣，「也不容易，生意結束還把拍賣所得全部捐出去，值得點讚」、「好人一生平安」、「看過你的書，非常理解你和你說的萬般不捨，善良的汪總，加油！」