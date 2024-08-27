韓國羽球公開賽27日開打！王齊麟搭配邱相榤出賽　對戰韓國地主

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▲王齊麟將再度出征韓國公開賽，搭配小將邱相榤。（圖／王齊麟臉書）

2024韓國羽球公開賽超級500賽事今（27）日開打，台灣男雙好手「麟榤配」」王齊麟、邱相榤組合預計在今天下午3:20分出戰韓國組合 高成炫、 申白喆，「麟榤配」22日在男雙16強賽遭遇世界排名第21位的地主組合岡村洋輝、三橋健也，最終王齊麟、邱相榤以21比7、21比23、22比24，苦戰71分鐘後遭對手逆轉後來居上，本屆日本公開賽麟榤配止步男雙16強。麟榤配預計在下午3:40分登場，對上前世界男雙第一的申白喆，他將搭擋高成炫，過去申白喆跟李龍大的組合，堪稱韓國第一男雙，因此「麟榤配」要特別小心。32強賽事，台灣還有男雙楊博軒/李哲輝出戰林煜傑/陳子睿，劉廣珩/楊博涵等組合都會依序出賽，戴資穎、周天成都因為傷勢棄賽，可見這次韓國公開賽，對球員賽事太過密集。