假帳風波燒！民調曝「小草醒了」：民眾黨這年齡支持度大減17.7%

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民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳風波，根據《鏡新聞》最新民調，民眾黨支持度僅剩14.4%，比上一次調查下降了3.7%，值得注意的是，民眾黨20至24歲支持度大減17.7％、25至29歲支持度也減少11.7%，小草出現流失現象。根據最新民調，在政黨支持度方面，民進黨為40.0%，國民黨為21.2%，民眾黨為14.4%，其他政黨部分，時代力量4.1%、小歐盟為 1.0%。比起上個月的調查，民進黨上升2.7%，國民黨上升2.6%，民眾黨經歷了政治獻金帳目不清的爭議支持度下降了3.7%。值得注意的是，進一步交叉分析顯示，民眾黨20至24歲支持度跌至22.1%、大減17.7%，25至29歲支持度也跌至30.7%，減少11.7%，柯文哲陷入假帳風暴後，小草確實出現流失的現象。本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年8月24日至8月25日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話554人、手機545人，共1,099份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.96%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台。