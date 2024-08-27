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NBA／國王找來DeRozan新賽季不容小覷！Sabonis：我們難以被防守

記者陳品翔/綜合報導

▲沙加緬度國王今年休賽季動作頻頻，先是與表現出色的第六人Malik Monk達成續約共識，雙方簽下一份4年7800萬美元（約新台幣24.9億元）合約，隨後又在自由市場上，成功搶下前公牛隊明星前鋒DeMar DeRozan。（圖／美聯社／達志影像）
▲沙加緬度國王今年休賽季動作頻頻，先是與表現出色的第六人Malik Monk達成續約共識，雙方簽下一份4年7800萬美元（約新台幣24.9億元）合約，隨後又在自由市場上，成功搶下前公牛隊明星前鋒DeMar DeRozan。（圖／美聯社／達志影像）
NBA美國職籃沙加緬度國王今年休賽季動作頻頻，先是與陣中表現出色的第六人Malik Monk達成提前續約共識，雙方簽下一份4年7800萬美元（約新台幣24.9億元）合約，隨後又在自由市場上成功以3年7400萬美元（約新台幣23.6億元）價碼，搶下前公牛隊明星前鋒DeMar DeRozan。國王主戰中鋒Domantas Sabonis稍早受訪時，則談到DeRozan如今來到國王後，對球隊的影響，他直言：「新賽季的我們將難以被對手防守。」

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國王新賽季來勢洶洶　Sabonis受訪提到新同學DeRozan

根據美媒《Clutch Points》報導，國王隊主戰中鋒Domantas Sabonis稍早接受訪問，談到新同學DeRozan的加入，他表示：「我認為這對我們來說是件好事，DeMar DeRozan的加入會讓我們在球場上，以不同的方式去思考，他對戰術擁有不同的想法、不同的移動方式，我們也都非常瞭解對方。」

「在此之前我們已經習慣了一種打球風格，所以現在我們只需將彼此融合在一起，變成一個更厲害的團隊，我們之後將繼續摸索，新賽季我相信我們（國王隊）將難以被對手防守。

第六人Monk選擇續留國王　Sabonis坦言有些驚喜

而談到上賽季表現相當出色的第六人Malik Monk，如今確定留在國王隊陣中，Sabonis對此則說：「是的，這有點讓我感到驚喜，因為我和他聊了一整年續約的事情，當時我真的以為我們會失去他，但是很開心他最終選擇留下來。他（Monk）對我們來說真的是非常重要的一員，我很開心球隊能夠在過去這幾年都擁有他。」Domantas Sabonis如此說到。


 

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