NBA／國王找來DeRozan新賽季不容小覷！Sabonis：我們難以被防守

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NBA美國職籃沙加緬度國王今年休賽季動作頻頻，先是與陣中表現出色的第六人Malik Monk達成提前續約共識，雙方簽下一份4年7800萬美元（約新台幣24.9億元）合約，隨後又在自由市場上成功以3年7400萬美元（約新台幣23.6億元）價碼，搶下前公牛隊明星前鋒DeMar DeRozan。根據美媒《Clutch Points》報導，國王隊主戰中鋒Domantas Sabonis稍早接受訪問，談到新同學DeRozan的加入，他表示：「，他對戰術擁有不同的想法、不同的移動方式，我們也都非常瞭解對方。」「在此之前我們已經習慣了一種打球風格，而談到上賽季表現相當出色的第六人Malik Monk，如今確定留在國王隊陣中，Sabonis對此則說：「是的，這有點讓我感到驚喜，因為我和他聊了一整年續約的事情，當時我真的以為我們會失去他，但是很開心他最終選擇留下來。」Domantas Sabonis如此說到。