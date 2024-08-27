買千萬商辦、再看1.2億豪宅　前幕僚揪貓膩：為何急消化掉現金？

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民眾黨陷入史無前例醜聞風暴，繼做假帳、柯文哲用選舉補助款買商辦後，今（27）日又被爆民眾黨之母的台中市政府顧問蔡壁如政治獻金也報假帳。前幕僚、政治評論員吳靜怡表示，柯文哲5月用4300萬大把現金買下濟南路辦公室，柯太太也持續在看豪宅為兒子要買房子，「你為什麼急著要把那些現金消化掉了呢？難道是跟競選總部那比爛帳有關係呢？」。吳靜怡在臉書發文指出，木可公關賺取柯文哲競選總部1300萬的「授權金」開始，疑似套利洗錢的手法將競選經費轉移到私人公司，而柯文哲競總整個帳目漏洞缺少2000多萬，到底都去了哪裡？讓會計師端木正需要調節補破網，柯文哲五月用4300萬大把現金買下濟南路辦公室，而柯太太也持續在看豪宅為兒子要買房子。「柯文哲，我知道你四月有錢！」吳靜怡質疑，你為什麼急著要把那些現金消化掉了呢？難道是跟競選總部那比爛帳有關係呢？其實，智堯資訊成立的並不突然，他在整個金流佈局早就有必要存在性，而這商辦該不會也是厲害關係人介紹的。吳靜怡直言，柯文哲急忙承認拿選舉補助款買商辦，在公關處理上，很傷，但是不是寧願受傷也要遮掩不是用補助款購買的金援？「這絕對直搗整個木可金流鏈，是的，木可 Elephant 多錢！」吳靜怡也引用美麗島民調數字表示，史上最強柯主席，沒有執政、沒有公職，一舉拿下69.1%不信任度。民眾黨的支持者對柯文哲不信任達18.5%，雲嘉南、高屏、基宜花東皆達70%以上，不分年齡層皆是超過五成，全面性的往不信任柯文哲傾倒，柯文哲已經進入政治圈中的社會性死亡。吳靜怡續指，民眾黨65.3%創下歷年反感度最高，政黨反感度只跟共產黨相差10%！國民黨支持者對於民眾黨極度反感，七月和八月份相比，反感度來到74.5%暴漲31.9%，年齡層來看，30至39歲區間反感度58.7%提升了25.2%，教育程度來看，專科反感度74.6%共提升24.5%！民眾黨並不是被高虹安貪污案影響，而是被民眾黨自己的黨主席擊垮的。吳靜怡說，事隔三天，柯文哲還是無法花1分鐘點開YT後臺，揭露民眾之聲抖內金額的流向，連這種最簡單的，都要花很長時間。吳靜怡說，有錢是痛苦的綜合；痛苦是花錢的過程。「合法、合情、合理」對於號稱清廉的柯文哲來說，怎麼成了個難題。另，吳靜怡也貼出鏡新聞最新民調，民眾黨支持度14.4%，從1月至8月跌了7.1%與7月比，跌3.7%。關於柯文哲帳目問題，誰可信度最高？端木正17%、柯文哲17%、黃珊珊8.7%、李文宗3.6%，而陳智菡可信度只有2.7%，成為整個團隊可信度最差的人。誰應該要付最大責任？柯文哲43.9%為冠，黃珊珊僅17.1%。「全台灣的人都知道柯文哲應該辭職黨主席，只有民眾黨假裝不知道」。