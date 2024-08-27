全家古娃娃霜淇淋來了！新口味傳「煎茶、培茶」登場　1招免費吃

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▲全家古娃娃聯名霜淇淋，2022年初登場一次推出「玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖」4款霜淇淋口味。（圖／業者提供）

▲蝦皮網購選擇全家門市取件，送免費霜淇淋兌換券。（圖／翻攝自蝦皮官網）

▲於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單，送免費四季春茶。（圖／翻攝自蝦皮官網）

全家古娃娃聯名霜淇淋要來了！據傳全家9月霜淇淋再與古娃娃聯名合作，與去年（2023）同樣選擇9月推出「WA!COOKIES」聯名口味，且根據網友爆料指出，今年將一口氣推出「培茶、煎茶」兩款濃郁茶口味。並且全家還有隱藏優惠，只要在9月9日當天於蝦皮購物下單，並且選擇全家超商取貨，即可免費獲得霜淇淋兌換券。全家下月霜淇淋新口味討論又來了，根據網友爆料指出，9月新口味將推出與古娃娃「WA!COOKIES」聯名霜淇淋，恰好去年（2023）的古娃娃WA!COOKIES聯名口味，「荔枝烏龍霜淇淋」也是在9月開賣，而新口味疑將推出「培茶、煎茶」兩款茶口味霜淇淋。對此，全家官方維持神秘，僅透露「敬請期待。」據悉，全家首次與古娃娃點心品牌「WA!COOKIES」合作在2022年，當時一口氣推出4款全新口味霜淇淋，有「玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖」4種口味，2023年9月再度合作推出「荔枝烏龍霜淇淋」，近期傳出古娃娃聯名霜淇淋即將回歸的消息，也讓大批網友期待值滿滿。想嚐鮮全家霜淇淋新口味？全家於9月9日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格 ，活動將取前1萬名符合資格者發送「全家霜淇淋（不限口味）」中獎序號。（一個帳號限一次獲獎資格）活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為113年10月1日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至同年113年10月7日止。9月9日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，本活動將取前1萬5000名符合資格發送序號，贈送「四季春青茶 乙杯」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為113年10月1日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至113年10月7日23:59。