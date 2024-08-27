諷民眾黨4人「在玩蘿蔔蹲」　她酸：查帳是查黨內敵人的帳？

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳風暴未平息，前陣子才說慶幸自己遠離黨中央風暴圈的前立委蔡壁如，今（27）日也被週刊爆出她的政治獻金也疑似做假帳；不過蔡壁如表示，特別諮詢了會計師，一切合法合規，並稱這應該是網軍惡搞，有必要會提告。對此，曾代表台灣基進黨在高雄前鎮小港區參選市議員的復興空難倖存空服員黃敬雅狠酸「民眾黨現在是在玩蘿蔔蹲？」諷刺民眾黨最近真的都忙著在查帳，只是查的是黨內敵人的帳。黃敬雅在臉書發文表示，「民眾黨現在是在玩蘿蔔蹲？蘿蔔蹲啊蘿蔔蹲，高虹安蹲，高虹安蹲完阿北蹲，阿北蹲完黃珊珊蹲，黃珊珊蹲完怎麼又是阿北蹲，阿北還沒蹲完蔡壁如一起蹲」，黃敬雅諷刺，原來最近民眾黨真的都忙著在查帳，只是查的是黨內敵人的帳。黃敬雅指出，「阿北敗選有悲傷五階段，民眾黨也有出事五階段，出事、切割不認帳、找黨外例子牽拖想比爛、黃國昌先神隱再找其他事件發文罵、黨內開始大內鬥」，黃敬雅也提到，最有趣的應該是台中市長盧秀燕會有什麼反應，「整個阿北出事的時間，她都忙著蹭奧運選手，也沒有評論過半字。作為號稱的藍白合示範區大家長，壁如可是投靠來的食客，又是市府人員，該表態一下了吧？」