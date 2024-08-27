昔自誇「陳定南進化版」　醫轟柯文哲：連侯友宜都不比上！

柯文哲稱拿補助款買商辦　林延鳳喊話陳佩琪秀存摺證明金流

記者林詠青／台北報導

▲民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪過去愛秀存摺，這次柯爆出購買商辦爭議，北市議員林延鳳認為也該秀存摺證明金流。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）
▲民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪過去愛秀存摺，這次柯爆出購買商辦爭議，北市議員林延鳳認為也該秀存摺證明金流。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）
民進黨台北市議員林延鳳昨天踢爆民眾黨主席柯文哲，以4300萬元「全現金」購買濟南大樓商辦。柯文哲解釋，是以黨內規定3分之2選舉補助款歸個人的款項設置自己的辦公室。不過，林延鳳質疑，選舉補助款會先進民眾黨戶頭，依照柯的說法，金流會從黨戶頭到他個人戶頭再到賣房者的戶頭。林延鳳嗆「陳佩琪不是很愛秀存摺嗎？」應該要把該筆金流紀錄秀出來，以昭公信。

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民進黨台北市議員林延鳳在《關鍵時刻》等政論節目指出，過去柯文哲的妻子陳佩琪動不動就秀存摺，這次商辦爭議，柯文哲宣稱自己是用選舉補助款購買，但畢竟他的政治獻金帳務亂成一團，至今還查不清楚，外界仍多有質疑。林延鳳認為，既然陳佩琪愛秀存摺，這次也應該把選舉補助款的金流秀出來，並證明其中的4300萬元流向，以昭公信。

至於綠委王定宇等人查出，登記在柯文哲新購商辦的公司「先發興業」負責人，與前立委羅福助的助理桂焌傑同名同姓。桂焌傑也發出聲明指，原承租人並不認識柯文哲，該辦公室2012年起就開始租用，今年6月有被告知屋主已更換，租約至2025年4月止。

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