李多慧3年前舊照曝光！不見招牌瀏海　本尊見驚人顏值變化看傻

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▲李多慧擁有甜美外型、直率性格，跳舞時的強大魅力更是讓她圈粉無數。（圖／李多慧IG）

▲粉絲曬出李多慧的舊照，是於2021年8月間所拍攝。（圖／李多慧IG）

▲李多慧雨中熱舞。（圖／李多慧IG）

南韓啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型、直率性格，跳舞時的強大魅力更是讓她圈粉無數，被譽為「啦啦隊天花板」，寵粉的她不時會在IG分享自己的日常，曬出美照，一頭妹妹頭烏黑長髮的甜美形象深植人心，然而日前李多慧轉發一張3年前的照片，招牌瀏海卻消失了，截然不同的模樣立刻引發熱烈討論，連她自己都嚇一跳。李多慧在IG限時動態轉發粉絲的貼文，該名粉絲曬出李多慧的舊照，是於2021年8月間所拍攝，只見當時在疫情期間，她還戴著口罩，染著一頭顯眼紅髮，襯托出她的雪白肌膚，招牌瀏海也消失了，變為成熟的中分，看起來更有氣質，整個人仙氣十足，儘管沒有露出臉蛋，但李多慧看向鏡頭，一雙電眼融化大票粉絲，本人都忍不住感慨：「天啊！21年！」巨大差異連自己都嚇一跳。事實上，李多慧不時會分享自己熱舞的性感影片，日前她才上傳一段在雨中跳舞的畫面，只見她穿著黑色小可愛搭配牛仔熱褲，丟開雨傘，不顧雨水打在身上，跟著節奏擺動身體的同時，不時甩動濕透的長髮，魅力爆表。這段影片引來將近20萬按讚朝聖，不少粉絲紛紛激動直呼，「這腰會不會太不科學了，後面的車經過都捨不得開走了吧」、「我要衝過去幫妳撐雨傘」、「這影片怎麼都不會結束？」、「老婆衣服給我穿好」、「這個紅綠我停了半小時」、「太喜歡妳的身材曲線了，要把妳當目標練！」、「真的直接愛上。」