蛋黃酥名店「不二糕餅」台北排爆！8/29換高雄夢時代　買法規則曝

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▲不二糕餅昨日快閃台北遠百信義A13，8/29則將到高雄夢時代登場，百貨也宣佈了排隊規則曝光。（圖／高雄夢時代提供）

▲除了蛋黃酥，不二糕餅另推出茶蛋組禮盒，推薦價14入720元(內含蛋黃酥6入及茶鳳黃8入)。（圖／高雄夢時代提供）

▲鹿港「新口味蛋黃酥」將巡迴快閃台北SOGO天母店、忠孝店和SOGO新竹店，快閃日期與購買歸併等資訊也完整公布。（圖／新口味食品行提供）

台中蛋黃酥名店「不二糕餅」於台北遠百信義A13推出快閃櫃，昨（26）日開賣首日吸引超長人潮排爆，現場上千盒蛋黃酥與茶蛋組（蛋黃酥＋茶鳳黃），只花半小時便完售。8月29日-9月16日也將於夢時代B1F綠區快閃，夢時代也宣佈了相關排隊規則，像是每人每次限購5盒(不限品項)等。曾獲得台中市十大伴手禮首獎的「不二糕餅」，以獨門招牌「神級美味蛋黃酥」創造日銷萬盒、月銷量總盒數高度可蓋15座101大樓的驚人佳績，「不二糕餅」與彰化的「不二坊」其實系出同門，分別為第三代、第二代接手。不二糕餅昨（26）日於台北遠百信義A13推出快閃櫃，，開放進場前累積近200人排隊等候，現場上千盒蛋黃酥與茶蛋組（蛋黃酥＋茶鳳黃）不二糕餅則將於8月29日快閃高雄，至9月16日止，販售地點位於夢時代B1F綠區，現場祭出人氣經典蛋黃酥禮盒，推薦價6入380元、12入760元；以及擁有雙重美味的茶蛋組禮盒，推薦價14入720元(內含蛋黃酥6入及茶鳳黃8入)，每人每次限購5盒(不限品項)，每日限量銷售，售完為止。夢時代表示，「不二糕餅」為期19天的中秋快閃活動，每日開店前一小時(週一至週五10:00、週六至週日9:30)，將在1F東空橋旁的幸福廣場統一發放號碼牌，至營業時間再引導民眾至B1櫃位的等待動線，依序結帳、取貨。同時，也因快閃櫃的糕點皆為台中門店每日新鮮直送，數量有限，每人每日開放購買5盒，恕無提供宅配、電話預約及擇日取貨等服務。即日起~ 9月16日蛋黃酥（12入）760元、蛋黃酥（6入）380元、茶蛋組（6入蛋黃酥/8入茶鳳黃）720元請由「遠百信義A13 1樓東側門（Chloé旁）」館外開始排隊▪️ 10 :45 統一發放號碼牌（依當日現場限量份數為主）▪️10 :55 依序帶至1F櫃位及1F第二排隊動線等待▪️11 :00 開始依序結帳取貨▪️每人每次限購最多「5盒」，中途不得離開隊伍、不得更換品項(盒數)。只開放現場排隊購買，不提供宅配、不提供來電預約2024年8月29日~ 9月16日：蛋黃酥（12入）760元、蛋黃酥（6入）380元、茶蛋組（6入蛋黃酥/8入茶鳳黃）720元請至B1F綠區開始排隊▪️每日開店前一小時(週一至週五10:00、週六至週日9:30)1F東空橋旁的幸福廣場統一發放號碼牌。▪️營業時間再引導民眾至B1櫃位的等待動線，依序結帳、取貨。▪️每人每次限購5盒(不限品項)，每日限量銷售，售完為止。另外，被網友大讚極度美味CP值超高、一生必吃的鹿港「新口味蛋黃酥」，特別加碼展開快閃巡迴，即日起至9月5日SOGO天母店預購率先開跑，並於指定期間至天母店B1取貨；接著第二站為9月2日~ 9月16日在台北SOGO忠孝館設置快閃店；而中秋節前兩個周末(9月7 ~ 8日、9月14 ~ 15日)，現身新竹SOGO百貨。預購商品：「新口味蛋黃酥」 325元/ 6入預購期間： 採預購形式，即日起至9月5日可至百貨現場預訂：取貨時間：2024年9月10日~ 9月13日，至天母店B1快閃期間：2024年9月2日~ 9月16日現場販售：「新口味蛋黃酥」 325元/ 6入；每日限量供應，每⼈限購2盒，售完為⽌。快閃期間： 2024年9月7~ 8日；9月14~ 15日現場販售：「新口味蛋黃酥」 325元/ 6入；每日限量供應，每⼈限購4盒，售完為⽌。