新天菜現身！莉莉柯林斯《艾蜜莉在巴黎4》超瘋　再集郵義大利男

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▲《艾蜜莉在巴黎4》莉莉柯林斯（右）衝羅馬和新對象「馬切羅」展開一場偉士牌城市巡禮。（圖／Netflix提供）

▲莉莉柯林斯主演《艾蜜莉在巴黎4》第2部，再集郵義大利男。（圖／Netflix提供）

莉莉柯林斯Lily Collins在《艾蜜莉在巴黎》系列影集飾演女主角艾蜜莉，已經來到了第4季第2部，今（27）日與全球同步，釋出正式預告與主海報，海報上文字「ALL ROADS LEAD TO ROME！」中文直譯為條條大路通羅馬，代表著艾蜜莉複雜的人際關係、工作狀態，都將在羅馬展開，並且有新天菜「馬切羅」現身。新天菜「馬切羅」由義大利32歲帥氣演員歐亨尼奧·弗蘭切斯基尼Eugenio Franceschini出演，他帶艾蜜莉暢遊羅馬，展開一場偉士牌城市巡禮，艾蜜莉誓言拋開工作、拋開巴黎的一切。女主角艾蜜莉看似生活亮麗，其實她正在深受感情困擾，因為艾蜜莉與「鄰居主廚」加百列（盧卡斯巴禾Lucas Bravo 飾）相處甜蜜，但男友的前任卡蜜兒肚子裡正懷著加百列的小孩，始終影響著艾蜜莉與加百列的關係，而艾蜜莉只能無奈對加百列喊著：「我不能老是把你從家人身邊拖走。」不過鏡頭一轉回到公司，艾蜜莉的老闆希維爾竟破天荒再錄取一個美國女生「珍娜微芙」，除了是艾蜜莉的新同事以外，艾蜜莉更發現珍娜微芙竟在餐廳與加百列有說有笑。艾蜜莉在閨密敏迪建議下，「妳就衝動一次、莽撞點，別這麼艾蜜莉，好好冒險吧！」艾蜜莉於是衝羅馬和新對象馬切羅展開一場偉士牌城市巡禮，她和新天菜發展順利，怪不得敏迪直接調侃艾蜜莉：「所以你交過法國男朋友、英國男朋友，現在是義大利男朋友？你真的很努力在護照上蓋章耶！」第4季第2部9月12日正式上線。