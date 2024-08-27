義無反顧拼一「厝」？從政醫師嘆柯文哲行徑：很不可置信

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民眾黨陷入史無前例醜聞風暴，繼做假帳、柯文哲用選舉補助款買商辦後，今（27）日又被爆民眾黨之母、台中市政府顧問蔡壁如政治獻金也報假帳。對此，台灣基進秘書長、醫師吳欣岱今（27）日感嘆，柯文哲的房子爆了又爆，身為一個同樣從政的醫生，「我是覺得很不可置信」。吳欣岱在臉書發文表示，對她來說，醫生在臨床可以得到一定的成就感，也有很穩定的收入不怕餓肚子。從政要面對非常多的考驗、批評，其實是需要很大的勇氣的。「我自己這股勇氣，是漸進式地從接受基進邀請參加不分區、幾次的選舉和中間政黨教育培養起來。這幾年又接觸非常多過去歷史脈絡、轉型正義和上 WUFI-Taiwan（台灣獨立建國聯盟），慢慢看到事情的真相」。吳欣岱直言，從事政治工作對她而言是一個很大的挑戰」。吳欣岱舉例，像是心裡、家庭和身體疲累的挑戰是一個，但更讓人要努力適應的，其實是那種別人託付的重量，「那種託付，有時候是比外科醫師別人交付性命的託付還要更沈重的」。吳欣岱提及，外科醫師有十年以上的醫學訓練、有師長的帶領，對於患者的託付，有時就是全力以赴，陪伴到底，也算無愧於心。但台灣基進的政治主張不是努力就有用的，是要說服更多人，台灣有一個不一樣的可能、跳脫現在政治僵局的可能。「因此我看不懂柯文哲，如果像他說的一樣把國家還給你，人民賦權，那手上的所有資源不是都應該拿來好好利用嗎？做政治教育、和議題團體合作、馬上開始培育更新一批優秀的地方年輕人才」。吳欣岱提到，這些都是台灣基進沒錢也在花自己時間做的事呀」。吳欣岱也以小黨心態感嘆，這篇文章或許看起來有點酸葡萄心理了。但她感嘆的不是自己租房子柯文哲買三間，因為就個人生活而言，相信自己比他幸福充實一百倍。不斷在想的是，如果台灣基進，甚至是其他小黨能拿到像他這麼多的資源；如果當初進入國會的八席，是真正理念型的第三勢力，台灣現在會不會更不一樣？