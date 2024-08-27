網朝聖10年前舊文　柯文哲關閉競選募款：經費夠用就好

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民眾黨主席柯文哲昨日遭爆捧4300萬元購置位於立院附近商辦，對此坦言選舉補助款「參照他黨慣例」選舉補助款拿了三分之二，7380萬9320元入袋，再度引發爭議。也讓網友紛紛朝聖10年前柯文哲首度參選台北市長貼文，當時表示關閉了網路募款帳戶，停止所有的募款活動，「經費夠用就好，非常感謝大家的支持」，也強調所有結餘都捐給公益團體，「改變台灣，從首都開始，從2014開始」。當時柯文哲發文表示，在凌晨零時起，關閉了網路募款帳戶。除了民眾到競選總部購買活動紀念品的小額捐款之外，停止所有的募款活動。因為支持者的熱情，已讓捐款超過了法定數額，選舉剩下最後兩個禮拜「經費夠用就好，非常感謝大家的支持」。柯文哲也提到，記者跟他透露，這是台灣選舉史上的第一次，候選人在競選期間主動停止募款。他認為如果有選擇，要選擇往正面和進步的方向前進，也表示選舉經費就像「魔戒」，毫無節制的花費只會造成選舉風氣的敗壞，也失去民主政治公平競爭的基本價值。有黨產、有複雜政商關係的候選人，可以靠著砸大錢來贏得選舉，台灣的民主將會落入金權政治、政商勾結的無底深淵。柯文哲也強調，改變台灣，從首都開始，從2014開始。願意以身作則，公布競選經費，也用最節省的方式來從事競選活動，選後不設基金會，所有結餘都捐給公益團體。深知因為經濟不景氣加上選舉的關係，目前許多弱勢和社福團體的募款相當困難，所以我要呼籲支持者，如果要捐款就捐給這些弱勢社福團體。