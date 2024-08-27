新竹縣爆35人食物中毒！5人仍住院　曾食用市場攤商「法國麵包」

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新竹縣驚傳疑似集體中毒事件，今（27）日已知有35人出現上吐下瀉等症狀就醫，目前有5人住院治療，民眾在身體不適前皆前往竹北市某店購買「法國麵包」食用。新竹縣衛生局稽查採檢，發現店家備餐環境有6項缺失，將依法開罰，目前攤商也已暫停營業。衛生局指出，根據調查，患者疑似先後前往竹北某店家買了「法國麵包」回家食用，豈料陸續發生嘔吐、腹絞痛、腹痛、腹瀉、發燒、頭暈等症狀，截至今天為止共計有35人先後就醫，分別為中國醫藥大學新竹附設醫院12人、東元綜合醫院14人，新竹馬偕醫院通報2人、台大醫院新竹分院通報人數4人、自行就醫3人，目前5人住院中，其餘均已返家。衛生局獲報後派員分別進行人體檢體採樣及餐點製備現場稽查，針對該店家製備場所進行稽查，除檢視廚房衛生，並於現場進行環境檢體（砧板拭子、鐵盤拭子）及食品檢體（越南火腿、奶油）抽驗也同時抽驗留樣檢體送驗、抽驗留樣檢體送驗，另人體採樣8件，總計檢體12項進行檢驗中，檢驗結果預計最快2週後出爐。衛生局說明，針對備餐環境，經稽查結果發現缺失有：有病媒蹤跡、倉儲物品及食材、調味料及器具等未離地放置，分裝食材未標示日期及品名等6項。已依食品安全衛生管理法第8條規定，責令業者環境衛生缺失限期改善，後續如複查不合格，同法第44條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。