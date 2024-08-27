兌現承諾！賴清德老家「礦工生活紀念館」曝光　10月開放採預約制

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▲「萬里礦工生活紀念館」將在10月開放導覽。（圖／民進黨提供）



總統賴清德選前承諾將捲入「違建爭議」的萬里老家交付信託，並成立礦工生活紀念館供公益使用。適逢賴清德就職一百天，民進黨今（27）日赴萬里老家召開記者會，公開「萬里礦工生活紀念館」未來規劃，將從今日起開放預約，預計10月正式開放導覽。賴清德萬里老家選前被質疑違建，他便宣布，礦區有許多在區域計畫法施行前的合法既存建築，他有責任保障礦區居民的居住權，願意將自宅交付信託，成立礦工生活紀念館提供公益使用。民進黨今在賴清德老家前舉行「萬里礦工生活紀念館啟動說明」記者會，包含民進黨發言人戴瑋姍、新北市議員張錦豪等人出席。民進黨指出，為履行選前的承諾，賴清德及家人願意在此刻先行委由萬里地區在地社團管理，先將老家提供作為「礦工生活紀念館」供公益使用，因此，選在賴總統就職第100天，公佈啟動開放方案，並公開未來「萬里礦工生活紀念館」初期佈置狀況。戴瑋珊透露，賴清德老家在選舉期間被攻擊，他感到不好意思、抱歉，因此他在上任後積極處理各項事務，也希望透過通盤檢討，協助台灣礦區所需要的居住事宜。針對紀念館開放時間，戴瑋珊表示，從今天起會採取預約制，10月開始，會通知報名者、進行導覽，而該礦工園區最主要是要感謝這邊工作的人，帶給台灣經濟起飛，也希望透過歷史上紀念，能讓礦工歷史持續下去，並感謝台灣無名英雄。戴瑋珊說，賴清德已和家人討論，希望能提前開放，讓更多人可以看到這樣的歷史。▲「萬里礦工生活紀念館」將在10月開放導覽。（圖／民進黨提供）張錦豪說明，未來每個星期五、六、日的上午及下午開放，將採取預約制、每梯次10人，而從今天開始會提供表單，10月將有導覽人員帶領大家進去，內容包含在地生活、礦工生活的紀實，此外，還會有礦工口述歷史，礦工後代形容這個區塊的歷史，讓大家清楚知道礦工過去生活及未來面臨的狀況。「萬里礦工生活紀念館」初步規劃以策展方式做佈置，獲得知名礦工攝影師朱健炫的授權，展出他自1980年代開始著手紀錄的礦工生活攝影作品，同時，透過訪問萬里礦坑退休礦工與後代的訪談影像，述說萬里礦坑的歷史以及當地居民的生活歷程。此外，經地礦中心協助部分照片源自瑞三公司，由新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南，提供過往從事礦業的影像紀錄與文獻，讓策展內容更豐富且呈現當年台灣這段礦業發展興衰的歷史面貌。