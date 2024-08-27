與陳耀訓齊名！王鵬傑「心蛋黃酥」進攻台北　2場地點、日期曝光

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▲王鵬傑的「心蛋黃酥」，今年度將到台北SOGO百貨忠孝館、台北101購物中心兩個百貨舉行快閃。（圖／取自莎士比亞烘焙坊臉書）

▲台中蛋黃酥名店「不二糕餅」快閃台北，首日上千盒於半小時完售。（圖／翻攝自遠東百貨遠百信義A13 FB）

與陳耀訓同樣都曾於世界麵包大賽獲得世界冠軍的王鵬傑，旗下的莎士比亞烘焙坊在高雄有兩家分店，所推出的「心蛋黃酥」同樣是每年一推出即銷售一空的熱門商品，此次除了在門市、網路上販售，也將到台北舉行快閃活動，地點包含台北SOGO百貨忠孝館、台北101購物中心，販售品項、日期也曝光。陳耀訓於2017年參加法國世界麵包大賽Mondial du pain，獲得冠軍殊榮；而王鵬傑則是於2018年也獲得世界盃麵包大師賽（Master de la Boulangerie）冠軍，旗下的莎士比亞烘焙坊在高雄有兩家分店，各式產品很受在地民眾歡迎，每年因應中秋推出的「心蛋黃酥」，同樣也是熱門搶購商品。心蛋黃酥強調外皮是古銅色光澤，展現焦糖化的酥脆感，內餡則是100%契作在地小農紅豆，與鹽漬熟成28-30天的飽滿鹹蛋黃 。此次將到台北SOGO百貨忠孝館、台北101購物中心舉辦兩場快閃活動，現場將販售心蛋黃酥禮盒888元/8入、芋頭酥禮盒560元/8入。日期：8月30日(五)-9月1日(日)時間：11:00起，每日數量有限，售完為止地點：台北SOGO忠孝館B2(超市入口處旁)日期：9月5日(四)-9月8日(日)時間：11:00起，每日數量有限，售完為止地點：台北101購物中心B1(CK旁)另外，台中蛋黃酥名店「不二糕餅」，與彰化名店「不二坊」其實系出同門，也於台北遠百信義A13推出快閃櫃，昨（26）日開賣首日吸引超長人潮排爆，現場上千盒蛋黃酥與茶蛋組（蛋黃酥＋茶鳳黃），只花半小時便完售。8月29日-9月16日也將於夢時代B1F綠區快閃，兩場次都將賣到9月16日，且同樣限制每人僅能夠購買5盒。