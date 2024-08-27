「一刀流」大谷翔平太威！8項數據有望寫新高　將挑戰日本2大紀錄

「一刀流」大谷翔平太威！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，由於休賽季手肘動刀，本季成為「一刀流」專注在打者部分，結果打擊表現超群。根據日本媒體整理，大谷翔平目前共有8項數據，有望在賽季結束時寫下生涯新高，包含全壘打數、安打數、長打數，以及盜壘數等。同時，大谷翔平還有望挑戰日本名將鈴木一朗、松井秀喜所締造的兩大紀錄。
打擊數據超頂尖 盜壘數寫生涯新高
根據日本媒體《Full-Count》報導指出，大谷翔平本季出賽128場，累積41支全壘打、148支安打、包含76支長打、29支二壘安打、6支三壘安打、100得分、40次盜壘還有312個壘打數。除了盜壘數部分，已經大幅超越自己在2021年跑出的26次盜壘，其他7項數據都相當有可能在剩餘賽季寫下新高。
此外，該報導也指出，大谷翔平先前才達成史上最速「40轟、40盜」紀錄，下個目標可能是2位日本名將的紀錄，分別是鈴木一朗的單季56盜，以及松井秀喜的單季116分打點。大谷翔平目前已累積40盜壘、94打點，需要在剩餘的31場比賽中，繳出16盜和22打點，雖然難度不低，但並非沒有可能達成。
值得一提的是，就在達成「40轟、40盜」的隔日，大谷翔平傳出在右手肘進行手術後，首次進入牛棚練習投球，在檢查投手丘坡度後，他在捕手站立接捕的情況下，投了10個球。道奇隊總教練Dave Roberts先前受訪時，對於復原狀況也表示：「他的投球訓練計劃很順利。老實說，我也不太確定他投球的具體狀況，但根據我觀察到的情況，一切都朝著好的方向發展。」
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根據日本媒體《Full-Count》報導指出，大谷翔平本季出賽128場，累積41支全壘打、148支安打、包含76支長打、29支二壘安打、6支三壘安打、100得分、40次盜壘還有312個壘打數。除了盜壘數部分，已經大幅超越自己在2021年跑出的26次盜壘，其他7項數據都相當有可能在剩餘賽季寫下新高。
此外，該報導也指出，大谷翔平先前才達成史上最速「40轟、40盜」紀錄，下個目標可能是2位日本名將的紀錄，分別是鈴木一朗的單季56盜，以及松井秀喜的單季116分打點。大谷翔平目前已累積40盜壘、94打點，需要在剩餘的31場比賽中，繳出16盜和22打點，雖然難度不低，但並非沒有可能達成。
值得一提的是，就在達成「40轟、40盜」的隔日，大谷翔平傳出在右手肘進行手術後，首次進入牛棚練習投球，在檢查投手丘坡度後，他在捕手站立接捕的情況下，投了10個球。道奇隊總教練Dave Roberts先前受訪時，對於復原狀況也表示：「他的投球訓練計劃很順利。老實說，我也不太確定他投球的具體狀況，但根據我觀察到的情況，一切都朝著好的方向發展。」