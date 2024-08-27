「一刀流」大谷翔平太威！8項數據有望寫新高　將挑戰日本2大紀錄

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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在9局下敲出滿貫全壘打，幫助道奇以7：4擊敗光芒，同時達成史上最速的「40轟、40盜壘」紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在9局下敲出滿貫全壘打，幫助道奇以7：4擊敗光芒，同時達成史上最速的「40轟、40盜壘」紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平完成40轟、40盜的大紀錄，也是史上最速。（圖／NOWnews社群中心製）

「一刀流」大谷翔平太威！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，由於休賽季手肘動刀，本季成為「一刀流」專注在打者部分，結果打擊表現超群。根據日本媒體整理，。除了盜壘數部分，已經大幅超越自己在2021年跑出的26次盜壘，其他7項數據都相當有可能在剩餘賽季寫下新高。此外，該報導也指出，大谷翔平目前已累積40盜壘、94打點，需要在剩餘的31場比賽中，繳出16盜和22打點，雖然難度不低，但並非沒有可能達成。值得一提的是，道奇隊總教練Dave Roberts先前受訪時，對於復原狀況也表示：「他的投球訓練計劃很順利。老實說，我也不太確定他投球的具體狀況，但根據我觀察到的情況，一切都朝著好的方向發展。」