柯文哲人設崩壞？知名作家嘆：精英份子參政仍逃不出誘惑

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民眾黨與柯文哲爭議事件連環爆，知名兩性作家黃越綏於社群平台發文比是，如今回頭審視柯文哲，在2014年被監察院糾正台大醫院MG149假帳時，大家竟然都被他鱷魚眼淚的表演，給輕易矇騙過關，如今才知道他是高明的政治撈仔，其嘴臉有多麼令人不恥，而最難過的倒不是小草的挫折或年輕人對政治初戀偶像的失望，而是台灣高學歷的精英份子，「在參政後，居然仍逃不出魔戒的誘惑與悲哀」。關於民眾黨與柯文哲近日來爭議連環爆，黃越綏說，儘管哀莫大於心死，但士可忍孰不可忍，柯文哲的政治獻金假帳案，已經一團亂，而木可公司是否成為其洗錢中心？也引起了檢調單位的關注。黃越綏也質疑，既然柯文哲是現任的黨主席，在中央黨部一定會有專屬辦公室，又何須再花4300萬現金，去買個人的商辦？黃越綏說，柯文哲在台灣政壇，可以如此快速的脫穎而出，其實僅靠兩步就登了天，第一步是利用民進黨當選，並連任了台北市長，而第二步則是利用國民黨的藍白合，參選總統。黃越綏表示，如今回頭審視，柯文哲在2014年被監察院糾正的台大醫院MG149的假帳時，大家竟都被他鱷魚眼淚的表演，給輕易矇騙過關。而偽君子的面具被一層層的剝開後，才知道高明的政治撈仔，其嘴臉是有多麼令人不恥。「食髓知味貪得無厭」黃越綏用8字形容其人品之下流，認為最難過的倒不是小草的挫折，或年輕人對政治初戀偶像的失望，而是台灣高學歷的精英份子，「在參政後，居然仍逃不出魔戒的誘惑與悲哀」。