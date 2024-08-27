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民眾黨爭議連環爆！連勝文：柯文哲人設一旦破滅　要自己想怎麼辦

記者何哲欣／台北報導

▲連勝文說，國民黨不會對民眾黨落井下石，柯文哲自己要深思，若人設破滅要怎麼辦。（圖／國民黨提供）
▲連勝文說，國民黨不會對民眾黨落井下石，柯文哲自己要深思，若人設破滅要怎麼辦。（圖／國民黨提供）
民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風波，又被爆料用自己名字購買北市商辦，還有台北市長任內的京華城三大案，議會也正調查中。為了對抗民進黨，國民黨對民眾黨都不做批評，維持藍白合空間。曾與柯文哲競選過台北市長的國民黨副主席連勝文說，他確實有遵照黨主席朱立倫指示，不要落井下石，但柯文哲一旦人設破滅的話，就很難自圓其說。

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連勝文接受《中午來開匯》專訪說，當年選舉民進黨跟柯文哲是站在一塊的，動員側翼攻擊他，先想靠省籍引發仇恨，後來又轉攻階級，想讓民眾產生相對剝奪感，2014年台北市長選舉，沒有討論太多市政，就是打階級，說是平民對貴族、基層對高層、打特權。

但如今換高喊清廉的柯文哲自己身陷買豪宅、假帳風波，連勝文說，朱立倫出國前，黨內已經定調，因為立院還有很多藍白合作的空間，因此不會對友軍落井下石。他說，台北市議員監督市政理所當然，財產申報不實，監察院也回才罰，志於貪腐相關，國民黨也不可能在法院認證前就先亂罵。

不過連勝文仍說，柯文哲現在爭議連環爆一旦人設破滅的話，就很難自圓其說，這要看柯文哲自己怎麼想，人設也是一種枷鎖，社會觀感要問柯本人，現在讓小草對偶像幻滅，柯文哲要去深思怎麼辦。

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