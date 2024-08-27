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珊珊颱風路徑將罕見貫穿日本！氣象廳警告九州將迎驚人雨量

國際中心顏得智／綜合報導

▲珊珊颱風將侵襲日本，日本氣象廳預測路徑可能貫穿日本全境。(圖／日本氣象廳）
▲珊珊颱風將侵襲日本，日本氣象廳預測路徑可能貫穿日本全境。(圖／日本氣象廳）
今年第10號颱風「珊珊」逐漸逼近日本，且強度持續增強，颱風眼已逐漸清晰，根據日本氣象廳最新預測，颱風週四將在九州登陸，且路徑可能一路貫穿日本，九州更將可能迎來破紀錄的24小時600毫米降雨。

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在珊珊颱風來襲前，日本各地近一週先遭遇暴雨襲擊，氣象廳27日再發布警報，警示愛知縣、岐阜縣、三重縣和靜岡縣等地，有可能形成線狀雨帶。

日本氣象廳預報主任立原秀一也發出強烈警告，颱風可能將以非常強烈的狀態靠近日本，民眾必須保持警覺。

日本氣象廳預報路徑顯示，珊珊颱風週四可能從九州鹿兒島一帶登陸，且颱風在靠近日本時仍逐漸增強，在侵襲九州後，可能一路貫穿四國至大阪附近，甚至深入關東和北陸，在日本陸地影響長達三天之久，極為罕見。

日本氣象廳雨量預報，九州在颱風登陸當日至30日上午24小時內，雨量可能達到600毫米；四國、近畿、東海地區降雨量為300毫米。

日本氣象廳敦促民眾高度警戒強風、巨浪、山體滑坡、低窪地區洪水以及河流上漲和氾濫。

由於颱風威力極強，風雨會迅速加劇，災害風險加大，而且由於空氣溫暖潮濕，即使遠離颱風的地區也存在暴雨風險。

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