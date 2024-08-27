批柯文哲風波是政治惡鬥　醫酸蔡英文：補助款成立基金會較高尚？

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民眾黨主席柯文哲政治獻金與三大案風波未平，又被爆用「選舉補助款4300萬」購入濟南大樓三樓辦公室作為個人辦公室使用，且登記在個人名下，引起熱議。對此，精神科名醫沈政男認為，幾個禮拜來這些扒糞動作，根本都是政治惡鬥，抓到一點小辮子就在那邊無限放大，希望把柯文哲打倒；美麗島民調顯示民眾黨的好感度與反感度都創下歷史最差，「柯文哲與民眾黨確實受傷了，但絕對不會崩盤，只要把事情與數字講清楚，那些暫時離開的支持者就會回歸。」沈政男26日在臉書發文質疑，「選舉補助款不能用來買選舉辦公室？用來成立基金會就比較高尚？」他指出，醫生賺錢確實不容易，但可以累積比一般薪水階級多一點的閒錢，再拿去投資或理財，要致富當然不是問題。「連這個都不知道，就在那邊妄發議論，難怪柯文哲把選舉補助款拿去買選舉辦公室，那些人又在那邊大驚小怪，以為，嘿，這一拳可以將你擊倒！」沈政男續指，總統候選人選舉補助款是由政黨領取，但有個國民黨市議員搞不清楚狀況，跟著在那邊打柯，竟說「選罷法沒有三分之二留給自己的規定」，但那是民眾黨自己規定的，「為什麼要這樣規定？因為柯文哲，什麼都沒有！不過是拿來成立個人選舉辦公室，不是做生意的辦公室，而是為下一次選舉做準備的辦公室，有何不妥？」沈政男表示，民眾黨說「此舉乃比照蔡英文成立個人辦公室」，前總統蔡英文的人就回嘴「蔡英文沒有買辦公室，都是用租的！」民眾黨沒說蔡英文也買辦公室，只說也有個人辦公室，「重點是，你用租的，請問租金是否使用選舉補助款？至少，小英教育基金會（其實就是智庫），當初有使用選舉補助款來成立。試問，拿去成立基金會，培養打擊政敵的班底，就比較高尚嗎？小英教育基金會辦公室的租金，有沒有使用選舉補助款？」沈政男認為，凡此種種，幾個禮拜來這些扒糞動作，根本都是政治惡鬥，抓到一點小辮子就在那邊無限放大，希望把柯文哲打倒，當然抓到什麼就亂打一通了。美麗島民調顯示民眾黨的好感度與反感度都創下歷史最差，有媒體就說「民眾黨崩盤了」，他質疑「是嗎？如果已經崩盤，政論節目還會從早罵到晚嗎？真的，我偶然打開頻道，隨便聽一下，就聽到胡扯亂扯了。」沈政男說，柯文哲與民眾黨確實受傷了，但絕對不會崩盤，只要把事情與數字講清楚，那些暫時離開的支持者就會回歸。「柯文哲說政治獻金案是出麻疹，這是很好的譬喻，你看他並沒有緊張的樣子，因為，就沒有一分錢進到私人口袋啊。」