特企／從小吃到大就這家！百年老牌台北犁記攜手藝術家激盪火花

月圓人團圓的時刻「中秋節」即將到來，許多人正為挑選中秋禮盒傷透腦筋，近期更有許多店家推出獨樹一格又別緻的禮盒，吸引不少消費者目光，百年餅店台北犁記今年攜手美國知名藝術家 Vicki Sawyer，共同推出「皆大歡喜」禮盒，包裝不只十分童趣，裡面更集結四款人氣經典品項，兼具美味！
禮盒包裝堪稱西方藝術與東方文化的完美融合，可以看到兔子頭上疊著兩個招牌蛋黃酥，還有企鵝戴上柚子帽，應景又超級卡哇伊。另外，還有其他鳥類和動物，配戴自然元素的裝飾，甚至頭上戴了花生，象徵好事發生，藉此為佳節傳遞思念和祝福，光是看到就讓人愛不釋手！美國藝術家 Vicki Sawyer的創作靈感，來自於某日散步時突發奇想，為鳥類和動物製作帽子，自此創造出逾3500件系列作品。「感謝 Vicki Sawyer攜手合作，共同為珍惜的美好事物，擦撞出令人眼睛一亮的幸福火花。」台北犁記童經理指出，如果在享用美味月餅時，也能欣賞到不同以往的藝術作品，這份美好將更加難忘。
此外「皆大歡喜禮盒」更精選四大人氣品項，包含源自一八九四年的極品糕餅「綠豆椪」，延續古法自製而成的綠豆餡配上北港紅蔥頭，再加上精選芝麻以及台灣豬製成的滷肉，融合成半甜半鹹的精緻口感；還有經典品項「綠豆小月餅」，嚴選紐西蘭頂級奶油揉合特級粉綠的優質綠豆仁為餡，既綿蜜細柔又舒順爽口；以及人氣商品「綠豆蛋黃酥」，以純手工自製的綠豆仁，融入進口頂級奶油，製作出鬆軟綿密的綠豆沙內餡，再搭配特級鹹蛋黃，醞釀出甜中帶鹹的美味；最後是「酥皮紅豆蛋黃酥」，內餡為綿密細滑的紅豆餡，包覆鹹香爽口金黃蛋仁，微甜不膩，有如初戀般地甜蜜滋味。集結多種招牌商品，讓消費者能一次嚐到最經典豐美的台灣味，無論是在視覺或味覺上，都洋溢滿滿幸福感，期盼中秋團圓時分，不論是送禮還是收禮，都能皆大歡喜！
除了豐富的「皆大歡喜禮盒」外，台北犁記也驚喜推出相關系列可愛優雅的「玉兔禮盒」，小盒的六入雙口味蛋黃酥，精緻小巧少負擔。很適合小家庭或小朋友專屬，更表達六六大順的祝福。今年中秋節不要猶豫了，趕快手刀買起來，也可提前至官網線上訂購，避開現場大排長龍，可以節省寶貴時間喔！
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此外「皆大歡喜禮盒」更精選四大人氣品項，包含源自一八九四年的極品糕餅「綠豆椪」，延續古法自製而成的綠豆餡配上北港紅蔥頭，再加上精選芝麻以及台灣豬製成的滷肉，融合成半甜半鹹的精緻口感；還有經典品項「綠豆小月餅」，嚴選紐西蘭頂級奶油揉合特級粉綠的優質綠豆仁為餡，既綿蜜細柔又舒順爽口；以及人氣商品「綠豆蛋黃酥」，以純手工自製的綠豆仁，融入進口頂級奶油，製作出鬆軟綿密的綠豆沙內餡，再搭配特級鹹蛋黃，醞釀出甜中帶鹹的美味；最後是「酥皮紅豆蛋黃酥」，內餡為綿密細滑的紅豆餡，包覆鹹香爽口金黃蛋仁，微甜不膩，有如初戀般地甜蜜滋味。集結多種招牌商品，讓消費者能一次嚐到最經典豐美的台灣味，無論是在視覺或味覺上，都洋溢滿滿幸福感，期盼中秋團圓時分，不論是送禮還是收禮，都能皆大歡喜！
除了豐富的「皆大歡喜禮盒」外，台北犁記也驚喜推出相關系列可愛優雅的「玉兔禮盒」，小盒的六入雙口味蛋黃酥，精緻小巧少負擔。很適合小家庭或小朋友專屬，更表達六六大順的祝福。今年中秋節不要猶豫了，趕快手刀買起來，也可提前至官網線上訂購，避開現場大排長龍，可以節省寶貴時間喔！