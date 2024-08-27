蔡依珊罕見提連勝文！老公吃早餐說了一句話　她沉默後冷冷吐槽

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▲蔡依珊（右）嫁給連勝文18年，育有2子，夫妻倆鶼鰈情深。（圖／NOWnews資料照）

▲蔡依珊平常吐槽連勝文不嘴軟，夫妻私下互動令人莞爾。（圖／蔡依珊臉書）

▲蔡依珊（左一）、連勝文（右一）和謝玲玲（右二）及謝玲玲的二姊合影。（圖／謝玲玲IG）

紅豆食府千金、名媛蔡依珊出生名門望族，據傳身家達千億元，2006年底嫁給國民黨副主席連勝文後產下兩名兒子，身為職業婦女的她，忙自家食品事業也不忘做公益，形象優質。近來謠傳蔡依珊夫妻婚姻觸礁，蔡依珊昨（26）日發文罕見提及連勝文，稱老公吃早餐迸出一句話，讓她一秒安靜。蔡依珊在粉專分享，昨天早上，連勝文看到法鬥愛犬「憨憨」坐著等他吃早餐，突然發自內心說：「我們家狗狗好喜歡我。」蔡依珊一聽沒有回話，心想「咦...不是當初最反對養寵物的...」沒想到，連勝文接著又說：「所有小動物都喜歡我。」這時，蔡依珊終於開口：「你以為你灰姑娘喔。」對於連勝文被蔡依珊吐槽，網友笑翻：「這對話太可愛」、「連先生真是天外飛來一筆奇思妙想」、「被灰姑娘戳到笑點」、「太幽默了！」有人說「我怎麼覺得憨憨跟連有像」，蔡依珊回覆：「大眼睛的連先生！」調侃另一半眼睛小。日前國民黨榮譽主席連戰和夫人連方瑀在台北寒舍艾美酒店歡慶60周年「鑽石婚」，夫妻倆擺宴款待親朋好友，久未公開露面的連戰媳婦蔡依珊，也難得和老公連勝文連袂出席，兩人拍合照時中間雖然隔著「婉君表妹」、資深女星謝玲玲和其二姊，但夫婦倆全場洋溢笑容，打破婚姻亮紅燈的流言蜚語。