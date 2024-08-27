星宇航空台中-沖繩今開賣！12/2起每週四班直飛「日本夏威夷」

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星宇航空今（27）日宣布，第四個台中出發的定期航點—沖繩開賣，台中-沖繩航線將於12月2日正式啟航，即日起開放訂位。台中-沖繩將以A321neo執飛，座位數共188個，包含商務艙8個、經濟艙180個，每週四班往返。台中-沖繩為星宇航空第一條自台中出發的日本定期航線，期盼能藉此提供中部旅客最便利且可快速抵達日本的好去處，同時，也期待能吸引更多日本旅客來台中遊玩，感受台灣中部的人文風情。星宇航空指出，沖繩自台灣出發飛時僅需不到兩小時，為台灣旅客海島度假的首選之一，擁有壯麗的自然景觀和獨特的文化，別具特色的景點如波上宮、古宇利島、首里城、國際通、玉泉洞、青之洞窟及美國村等，讓旅客能充分體驗當地的歷史與文化。白色的沙灘搭配碧海藍天也是沖繩的一大賣點，舒服的躺在沙灘上，聆聽汩汩的海浪聲，亦是在當地度假的精髓所在。無論是大人或小孩，在沖繩都能玩得不亦樂乎。星宇航空自今年3月底開闢台中出發航線，營運澳門、峴港定期航班、高松包機航班，以及即將於10月27日開航的台中-富國島航線，今再添台中-沖繩航線，預計於12月2日開航。星宇航空將持續耕耘台灣中部市場，評估拓展台中出發航網，為旅客帶來更便利、舒適的飛航體驗。