7-11、全家霜淇淋比拚！「最強對手」參戰木瓜霜淇淋：只要20元

7-11、全家霜淇淋口味硬碰硬！兩家都推出「木瓜牛奶霜淇淋」正面對決，《NOWnews》試吃後發現，全家木瓜味較濃，7-11則是奶香味較明顯，不過兩大超商可要注意了，最強CP值的IKEA霜淇淋也宣布參戰，將在9月1日起開賣「木瓜牛奶霜淇淋」，且每支售價只要20元，佔據價格優勢！
🟡IKEA木瓜牛奶霜淇淋每支20元
IKEA宣布參戰木瓜牛奶霜淇淋之戰，賣場美食小站將於9月1日起至11月30日，推出「木瓜牛奶霜淇淋」，將經典國民飲料搖身一變為創意冰品，邀你在入秋之際，驚喜體驗最道地、可口的台式美味！每支只要銅板價20元。
「木瓜牛奶霜淇淋」嚴選當季盛產、香甜多汁的台灣紅妃木瓜為基底，加入台灣自產鮮奶，綿密絲滑的霜淇淋與甜而不膩的木瓜牛奶完美融合，滿溢濃醇香的木瓜風味在口中盡是滿足，搭配脆皮甜筒，經典重現在地的古早台灣味。
🟡7-11、全家木瓜牛奶霜淇淋比拼
7-11木瓜牛奶霜淇淋，是主打還原人氣飲品「統一木瓜牛乳」，霜淇淋標榜用當季在欉的紅肉木瓜汁，搭配優質乳源，打造奶香濃郁的「統一木瓜牛乳霜淇淋」，單支售價49元。
全家則是和YouTuber千千合作的「是芭樂系霜淇淋」，以及回歸去年熱賣的「木瓜牛奶霜淇淋」。全家標榜復刻經典果汁木瓜牛奶，將木瓜清甜香氣融入霜淇淋中，在雙口味店舖能吃到「芭樂＋木瓜牛奶」綜合搭配，單支售價也是49元。
至於7-11、全家口味大比拚，《NOWnews》記者實測，兩大超商雖然主打相同口味，但入口風味差異極大，全家木瓜牛奶霜淇淋的「木瓜味」明顯許多，水果滋味較重，而7-11木瓜牛乳霜淇淋相對清爽，奶香味較跳得出來。
建議民眾選擇時，喜歡木瓜味的可以選擇全家，喜歡加有濃郁奶香的木瓜牛奶則推薦7-11，當然也別忘記嚐鮮IKEA 9月1日將推出的木瓜牛奶霜淇淋，每支只要銅板價20元。
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IKEA宣布參戰木瓜牛奶霜淇淋之戰，賣場美食小站將於9月1日起至11月30日，推出「木瓜牛奶霜淇淋」，將經典國民飲料搖身一變為創意冰品，邀你在入秋之際，驚喜體驗最道地、可口的台式美味！每支只要銅板價20元。
「木瓜牛奶霜淇淋」嚴選當季盛產、香甜多汁的台灣紅妃木瓜為基底，加入台灣自產鮮奶，綿密絲滑的霜淇淋與甜而不膩的木瓜牛奶完美融合，滿溢濃醇香的木瓜風味在口中盡是滿足，搭配脆皮甜筒，經典重現在地的古早台灣味。
🟡7-11、全家木瓜牛奶霜淇淋比拼
7-11木瓜牛奶霜淇淋，是主打還原人氣飲品「統一木瓜牛乳」，霜淇淋標榜用當季在欉的紅肉木瓜汁，搭配優質乳源，打造奶香濃郁的「統一木瓜牛乳霜淇淋」，單支售價49元。
全家則是和YouTuber千千合作的「是芭樂系霜淇淋」，以及回歸去年熱賣的「木瓜牛奶霜淇淋」。全家標榜復刻經典果汁木瓜牛奶，將木瓜清甜香氣融入霜淇淋中，在雙口味店舖能吃到「芭樂＋木瓜牛奶」綜合搭配，單支售價也是49元。
至於7-11、全家口味大比拚，《NOWnews》記者實測，兩大超商雖然主打相同口味，但入口風味差異極大，全家木瓜牛奶霜淇淋的「木瓜味」明顯許多，水果滋味較重，而7-11木瓜牛乳霜淇淋相對清爽，奶香味較跳得出來。
建議民眾選擇時，喜歡木瓜味的可以選擇全家，喜歡加有濃郁奶香的木瓜牛奶則推薦7-11，當然也別忘記嚐鮮IKEA 9月1日將推出的木瓜牛奶霜淇淋，每支只要銅板價20元。