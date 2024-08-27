中市府化身愛神邱比特　促成單身男女心與心相遇

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台中市政府日前推出「一日歌手」主題式單身聯誼活動，吸引102位單身男女報名參加一展歌喉，並透過情歌唱出心意，期盼與心儀對象共譜浪漫戀曲，活動成功促成36對民眾互表心意，踏出幸福的第一步。民政局長吳世瑋表示，台中市今年規劃25場次單身聯誼活動，目前已舉辦16場，成功促成297對單身男女互表心意，平均配對率更超過七成，市府持續搭起愛的橋梁，讓心與心相遇。吳世瑋指出，台中市單身民眾聯誼活動，結合不同活動主題，營造愉快有趣的交友氣氛，讓參加者自然拉近彼此距離，創造交往契機。此次「一日歌手」主題，以歌唱作為活動主軸，除規劃各種互動遊戲環節外，更邀請資歷超過20年的知名教唱老師黃維尼，到場指導參加者歌唱技巧，帶領大家在活動中大展歌喉，合唱幸福旋律。民政局表示，此次活動並邀請當紅YouTuber油條兄弟擔任節目主持人，以心理測驗「我的主題曲」開場，每位參加者按照心理測驗結果，上台歡唱專屬自己的主題曲，還有「百萬大歌星」、「我想和你唱」等團隊競賽橋段，設計以前奏、歌詞猜歌及比手畫腳猜歌名的遊戲內容，無論是否擅長歌唱的朋友都能盡情享受活動，在競賽合作的過程中拉近距離，最後環節還有男女配對情歌對唱，讓曖昧情愫加速升溫。民政局說，參加此次聯誼活動的林先生家住台中，先前服務於台北市政府，他覺得台中是個很幸福的城市，北漂三年決定回來台中，並報名活動希望有機會能尋覓真愛；另一位住在北屯區的劉小姐，非常熱愛唱歌，於是報名參加此次活動，希望能從中找到一位合唱夥伴，同時藉此機會結交更多新朋友。民政局提到，「2024幸福方城市~4Ni」單身民眾聯誼活動第三階段場次已開放報名，歡迎設籍台中市或於台中市就學、就業的單身民眾，選擇適合自己的年齡、興趣組別場次報名參加，揪伴報名成功，還可獲贈揪伴禮。此外，各場次還有呼應活動主題的專屬參加禮及報名早鳥限定禮，且每場次還提供專屬配對禮，鼓勵民眾勇於表達交往意願，順利配對。