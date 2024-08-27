24歲雷嘉汭母胎單身！被黃信赫激情飛撲做那事嚇歪　青春劇險18禁

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▲青春校園台劇《讓我看見你是誰》張睿家（左起）、主題曲演唱人桃子A1J 、阮氏翠恆、鄭宇恩、雷嘉汭、金東昱、黃信赫、胡瑋杰。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲青春校園台劇《讓我看見你是誰》金東昱、鄭宇恩飾演高中同學。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲青春校園台劇《讓我看見你是誰》張睿家、胡瑋杰出席記者會。（圖／記者吳翊緁攝影）

雷嘉汭演出《八尺門的辯護人》印尼女翻譯爆紅，她有望入圍本屆金鐘，她坦言：「說不緊張是騙人，誰不緊張，很期待。」公布入圍當天，她正巧跟媽媽約好要去歐洲度假。24歲的她母胎單身，新戲和黃信赫組成CP，拍吻戲時嚇到閃避，還有一場被對方飛撲擁抱，她的表情明顯被嚇到，導演笑虧：「我們不是18禁。」新戲《讓我看見你是誰》講述校園戀愛，今（27）日首映，雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱、張睿家、阮氏翠恆、胡瑋杰、主題曲演唱人桃子A1J等人 出席。雷嘉汭母胎單身，劇中有不少甜蜜CP戲，她在球場拍吻戲超緊張，因為會不自覺閃躲，還有一場跟黃信赫吵架要和好的戲，他一開門就飛撲擁抱，雷嘉汭直呼：「他感覺要把我撲到床上。」由於黃信赫動作太大，雷嘉汭現場嚇到，被導演虧：「我們是青春校園劇，不是18禁！」黃信赫則是想要解釋，但卻越解釋越說不清，形容劇本是「抱抱親吻、要做那方面的事」，讓全場大笑。雷嘉汭母胎單身，也說沒有人追，胡瑋杰很驚訝，雷嘉汭想要戀愛馬上回問：「要幫我介紹嗎？」胡瑋杰笑說：「我身邊都不是什麼好人。」21歲金東昱是台韓混血，下禮拜返韓繼續唸書，目前就讀慶熙大學經濟系二年級，他是劇組演員年紀最小，對於拍戲有興趣，之後會報名表演補習班。他外型亮眼，坦言在韓有被JYP星探相中，「我好像有去練習兩天，可能我唱歌跳舞沒有特別優秀，之後就沒有被通知要去。」