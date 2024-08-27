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總獎金5.3億元！中秋5款彩券輪流加碼　大樂透加開100組100萬元

記者顏真真／台北報導

▲台灣彩券公司總經理謝志宏宣布，9月3日起推出中秋加碼5款電腦遊戲，總獎金達新台幣5.3億元，其中大樂透加開百組百萬元。（圖／台灣彩券提供）
▲台灣彩券公司總經理謝志宏宣布，9月3日起推出中秋加碼5款電腦遊戲，總獎金達新台幣5.3億元，其中大樂透加開百組百萬元。（圖／台灣彩券提供）
中秋節將至，台灣彩券公司今（27）日宣布，今年中秋將推出5款遊戲加碼，總獎金達新台幣5.3億元，其中最受歡迎的「大樂透」9月3日起將加開「100組100萬元」；每5分鐘開獎的「BINGO BINGO賓果賓果」9月6日至9月21日獎金加碼共16天；今年推出全新玩法的「3星彩」及「4星彩」自9月23日起連續18期壹獎獎金翻倍；「39樂合彩」也於同日展開加碼，連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1500元。

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台彩表示，今年中秋「大樂透」將加開「100組100萬元」獎項，提供民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。9月3日起，「大樂透」除了當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號，每組獎金100萬元，總加碼金額1億元，若民眾幸運對中加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月18日為止。

每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自9月6日起獎金加碼16天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法獎金倍數也由6倍提升至7倍。

今年改版推出全新玩法的「3星彩」及「4星彩」，週一至週六天天都有開獎，1注25元好入手的價格及跟統一發票一樣簡單的對獎方式，今年端午首次推出壹獎獎金翻倍的加碼好康後，中秋再度推出加碼好康，自9月23日至10月12日「3星彩」壹獎獎金從5千元提高至1萬元；「4星彩」壹獎獎金從5萬元提高至10萬元

此外，同樣於9月23日開始加碼的「39樂合彩」至10月12日共計18期，其中「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1500元。

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