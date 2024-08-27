身份證中「10」、姓名同音壹零快來！龍蝦料理、吃到飽自助吧10元

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▲台南晶英酒店慶祝十週年住房專案大打價格戰，包含雙人入住不含早餐每晚4,299元起，四人成行，入住台南晶英每晚僅需6,500元起，就能獲贈捷絲旅台南虎山館同等房型住宿券。（圖／台南晶英提供）

▲台南晶英的「外賣中心」推出消費者符合資格條件，即可用10元購買手工千層蛋塔，每日限量。（圖／台南晶英提供）

▲台南大員皇冠假日酒店將於8月30日推出「夏季勃根地葡萄酒晚宴」，菜色由台南大員皇冠假日酒店的主廚游輝杰Geoff與台法混血主廚侯昱瑋Cyril共同打造。（圖／台南大員皇冠提供）

台南晶英酒店歡慶十歲，推出晶YEAH「拾」光專案，四人出遊加贈捷絲旅台南虎山館住宿券，若計畫三天兩夜旅程，等於每人每晚只要812元就可以來趟愜意小旅行。另外還呼喚身份證字號有「1跟0」、或名字發音同「壹零」的消費者，可於9月14、15日期間以10元加價購買或直接購買包含龍蝦料理在內的指定商品。還有抽獎活動，有機會9月15日當天直達頂樓入住豪華46坪晶英套房，感受極致體驗。台南晶英酒店此次的晶YEAH「拾」光 慶祝十週年住房專案大打價格戰，包含雙人入住不含早餐每晚4,299元起，再加贈台灣行李箱之光「萬國通路」聯名款硬殼式過夜包與法國香氛精品Diptyque旅行組，享受舒適客房同時還能獲得實用贈禮。另還有好友閨蜜起，住宿券效期至2025年1月15日，不管是想要連住或是擇期來訪都相當彈性，每日皆提供免費接駁巴士往返兩館之間。台南晶英餐飲包含ROBIN’S牛排館、日風和食鐵板燒、無隅、中餐廳晶英軒餐廳、茶薈咖啡吧、水晶廊酒吧等皆推出週年優惠同慶，只要您的身份證字號符合「1跟0」不用連號、或是名字發音同「壹零」，在9月14日、9月15日週末到各餐飲單位，就能以10塊錢銅板購買到指定商品，像是，另外還有塔皮酥脆內餡香濃的手工千層蛋塔、蜜香卡茲Q餅等，都可於限定時間直接以10元購得，每日兌換商品數量有限，售完為止。另外，台南大員皇冠假日酒店則是再度攜手康拓洋行，於8月30日推出「夏季勃根地葡萄酒晚宴」。這次晚宴將呈現來自法國酒莊的6款精選勃根地葡萄酒，並由台南大員皇冠假日酒店的主廚游輝杰Geoff與台法混血主廚侯昱瑋Cyril共同打造的獨特菜品。這場限額30名的精緻盛宴即日起開放報名，每人3,980元。