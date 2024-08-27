盧秀燕提「小時了了」竟是在鋪哏！蔡壁如公開道歉：給市長添麻煩

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▲盧秀燕講到「小時了了」的往事突然笑出來，當時眾人沒料到後面的話才是重點。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2024.08.27）

繼黨主席柯文哲後，目前擔任台中市政府顧問的前立委蔡壁如，政治獻金也遭檢舉涉及做假帳，加上民眾黨茶壺內風暴不斷，市長盧秀燕近來被媒體追著跑。今天她在主持市政會議時，突然以小時候在全國科學獎的傑出表現為例，強調「我對數字蠻清楚的，各局處的預算要特別注意一下」。蔡壁如得知後，先謝謝市長對她的鼓勵，接著對民眾黨「最近新聞量特別多、給市長製造一些麻煩」，公開向盧秀燕表達抱歉。台中市長盧秀燕以「上班時間不談選舉與政治」聞名，但今年以來，市府官員不斷捲進風波，先有研考會主委劉彥澧姊姊的詐欺洗錢案，接著是副秘書長林育鴻任職北市府的北士科案，最近則有顧問蔡壁如與民眾黨的連串風波。盧秀燕今（27）日上午在市政會議前，媒體追問蔡壁如爭議，她笑而不答，但主持會議時，提到台中市在全國中小學科學展獲得47座獎項，突然話起當年勇，透露「我唸國中時有代表學校，參加全國科學獎數學組拿到全國第2名，更重要的是第1名從缺」。此時她自己講到笑出來，眾人也熱烈鼓掌，大家原以為這是會議中調劑氣氛的小故事，話題就此打住，盧秀燕突然眼神一閃、露出一個神祕微笑，接著說「所以市長的數學不太壞，各局處的預算要特別注意一下，我數字蠻清楚的」，這番話似乎意有所指，原本的輕鬆鼓掌頓時變成全場靜默一秒鐘。蔡壁如上午到太平視察長照業務，受訪時有媒體問及，盧秀燕分享的小故事是否在暗示她？蔡壁如秒回「謝謝市長給我的鼓勵！」，並表示之前已向盧秀燕的祕書表示，自己在台中給市長帶來這樣的麻煩，覺得很不好意思，這次要藉此機會對盧秀燕公開講一次，「最近民眾黨新聞量特別多、給市長製造一些麻煩，再次向市長抱歉」。