啦啦隊女神謝凱蒂慘了！投資借貸平台出事　千萬血本討不回

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▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員謝凱蒂有「小許瑋甯」的稱號。（圖／翻攝自謝凱蒂IG）

▲事發以來，謝凱蒂的貼文毫無異狀，照樣分享應援日常。（圖／翻攝自謝凱蒂臉書）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員謝凱蒂，在場上應援表情反應浮誇，被封「浮誇甜心」，深邃的五官還讓她得到「小許瑋甯」的稱號。而她砸千萬投資的借貸平台「好樂貸平台」專門搜集資金去做借貸，年化報酬率最高可達16％，如今宣布停止上架新案件，未正常發放利息，疑似將收攤，《NOWnews今日新聞》詢問細節，未得到本人回應。據《鏡週刊》報導，借貸平台「好樂貸平台」從7月開始未正常發放利息，爆料者A先生表示，平台狀況不穩引起了投資者恐慌，業者聲稱會陸續歸還投資金額，但卻沒有下文，這些投資人之中甚至有高知識份子，包括醫生、老師，不少人是動用親友集資的錢去做投資，由於目前都還在協商償還階段，投資人大多不敢經舉妄動報警，就怕錢會拿不回來。該平台擁有超過5千位投資人，專門搜集資金去做借貸，年化報酬率最高可達16％，自從2019年上線後，僅1年時間總媒合金額就突破1.4億元，到今年已經成為台灣第二大P2P（peer to peer）平台，但今年（2024）7月30日之後就再也沒有更新薪資案，大部分投資人也是從當時開始領不到利息。然而事發以來，謝凱蒂的貼文毫無異狀，照樣分享應援日常，也積極更新YouTube頻道，不改搞笑本性，繼續散播歡樂散播愛，報導指出，謝凱蒂本人得知消息後十分驚訝，但低調不願多做回應，《NOWnews今日新聞》進一步詢問謝凱蒂經紀人，截稿前未回覆。事實上，謝凱蒂擁有立體的混血外貌，過去還曾演出過《戲說台灣》中的女鬼角色，更出版過寫真散文書，分享求學時期被霸凌的經歷，一路走來並不容易。