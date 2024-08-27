藏壽司「1盤抽扭蛋」神招挖出！他認證：不用硬吃　前員工也點頭

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▲原PO把吃完的盤子放在投放口來回感應，發現機器會自動幫忙增加盤數。（圖／翻攝自Threads）

▲藏壽司於8月23日至9月22日聯名吉伊卡哇，推出共18款扭蛋，伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色變身5款「立體吊飾」。（圖／藏壽司提供）

日本超人氣卡通「吉伊卡哇chiikawa」8月23日與台灣藏壽司聯名，推出18款超萌扭蛋，引起台灣粉絲暴動。許多人衝去藏壽司為了扭蛋狂吃，也接連傳出徵求代吃、向別桌討空盤等亂象，就有一名網友直言，他之前曾因為好奇，將盤子放在投放口來回感應，發現機器還真的會幫忙增加盤數；也有一名前員工證實，之前常常看到小朋友這樣做，店家則會請負責人處理。一名網友昨（26）日在社群平台Threads上發文，他表示看到許多人近期為了扭蛋狂吃壽司，讓他想到之前曾做過的蠢事，當時他把吃完的盤子放在投放口來回感應，發現機器會自動幫忙增加盤數，，就當作多花錢抽扭蛋。貼文一出，不少網友也直言，「朋友之前才這樣試而已」、「我還真的做過」、「如果是吃不下的話覺得這樣可以欸，不會浪費食物」、「省了代吃的錢」、「今日超賣300盤壽司，店長抓帳快崩潰」。而一名藏壽司前員工也現身留言區分享經驗，「常常看到小孩這樣玩，沒過多久家長就會按服務鈴」，雖然可以直接請負責人來處理，但她還是會露出嚴肅的表情請客人稍等一下，讓負責人處理。藏壽司於8月23日至9月22日聯名吉伊卡哇，推出共18款扭蛋，包含伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色變身5款「立體吊飾」，以及8款進食中「徽章」和 5款「紙膠帶」。若是擔心抽不到扭蛋，藏壽司還推出兩波滿額贈品。滿額贈品首波8月28日起送出4款「吉伊卡哇限量資料夾」，單筆消費滿1000元，並追蹤藏壽司IG就會隨機送出一個不挑款，全台店鋪共限量11800份；第二波9月4日推出4款「吉伊卡哇限量筆記本」，消費滿額並按讚藏壽司官方臉書粉專即可免費擁有。