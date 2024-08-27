輝達財報將揭曉！市場會悲觀嗎？陸行之5大觀察重點一次看

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AI晶片大廠輝達（NVIDIA）將於美國當地時間28日盤後公佈最新一季財報，市場屏息以待，外媒更形容本週是「今年股市最重要的一週」。對此，知名半導體分析師陸行之今（27）日稍早在臉書發文表達看法，透露什麼樣的情況下恐會使市場持悲觀看法。輝達財報公佈在即，陸行之於臉書上發文，首先，他指出，市場預期Q2營收季增11%，年增114%，市場預期Q3季增12%，達318億美元，年增75%，感覺公司要比市場預期好個5個百分比以上，盤後表現才會好。第二，市場預期第2季EPS美元0.603, 第3季EPS美元0.668、毛利率75%；第三，庫存月數要是季增20%以上, 市場會持悲觀看法；第四，第2季度數據中心營收季增要高於公司的11%，否則市場也會持悲觀看法。最後，他表示，Q3數據中心營收季增能否超過超微（AMD）數據中心的20%季增，為一大關鍵，若無法超過，表示AMD在一點一點的拿下輝達的市場份額。陸行之強調，上述為提供產業及財務分析的個人看法，僅供參考，時有對錯，請勿當真，並非投資建議，如因此造成任何損失，不負任何擔保責任，並提醒，近期詐騙猖獗，他本人不收會員，更不會要求加Line討論群，也請詐騙集團不要在其專頁留言裡轉貼詐騙連結。