獲1.1億補助款！柯文哲認7380萬進口袋　賴、侯全捐出

爆柯文哲4300萬商辦買在「歷史高價」！她：補助款買房產首創先例

記者余祥／台北報導

▲民眾黨主席柯文哲、陳佩琪夫妻看豪宅、買商辦，人設崩壞。（圖／資料照片）
▲民眾黨主席柯文哲、陳佩琪夫妻看豪宅、買商辦，人設崩壞。（圖／資料照片）
民眾黨主席柯文哲爭議不斷，政治獻金申報不實還沒說清楚，妻子陳佩琪被爆看1.2億豪宅，柯文哲也認了花4300萬選舉補助款購置商辦，作為個人辦公室。資深媒體人陳鳳馨爆柯文哲的商辦買在歷史高點，且對於像民眾黨這麼窮的政黨，選舉補助款竟然是給個人而不是給政黨，這已經不是法律問題，而是支持者接不接受的問題，至今也沒聽說民進黨拿補助款作為選舉人名下房產，民眾黨是首創先例。

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陳鳳馨昨在政論節目《少康戰情室》中指出，柯文哲拿補助款購置商辦的關鍵爭議在於，柯文哲過去不斷說民眾黨很窮，民眾黨很多地方黨務人士都自己出錢，不料選舉補助款1.1億卻有3分之2歸個人，民眾黨真正能拿到補助款的金額非常少。

陳鳳馨批，對於這麼窮的政黨，選舉補助款竟然是給個人而不是給政黨，這已經不是法律問題，而是支持者接不接受的問題，選舉人拿補助款來購產，此事沒有法律問題，但有觀感問題，至今也沒聽說民進黨拿補助款作為選舉人名下房產，民眾黨是首創先例。

另外，陳鳳馨也透露柯文哲買的商辦有點破舊，她查詢實價登錄後，發現柯文哲是以一坪88.19萬，共48.76坪、4300萬的「歷史最高價」買入。

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