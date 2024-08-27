快訊／黃明志收死亡威脅！演唱會取消記者會突然喊卡：不方便回應

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▲黃明志宣布取消澄清記者會，強調自己不會就此放棄。（圖／黃明志IG）

大馬鬼才歌手黃明志的創作經常觸及敏感議題，曾經遭受外部勢力打壓，去年取消15場「大飛機世界巡迴演唱會」演出，據傳損失上億元，日前他發文透露，合作廠商收到死亡威脅、恐嚇，已經不敢再合作，黃明志原定在今（27）日下午1點舉辦「取消演唱會澄清記者會」，稍早卻宣布：「暫緩舉辦！」黃明志原本預計今天下午在西門河岸留言舉行「大飛機演唱會取消澄清記者會」，怎料，活動開始前3小時通知媒體，宣布記者會取消，黃明志所屬的亞洲通文創向《NOWnews今日新聞》表示：「『大飛機演唱會取消澄清記者會』暫緩舉辦，黃明志表示，目前尚不方便做任何回應，日後再另行通知時間與地點，請各媒體記者見諒，對於此事造成的困擾，致上最深的歉意。」去年愚人節，黃明志在台北小巨蛋舉辦「大飛機世界巡迴演唱會」，他也宣布未來將前往15個城市演出，不過經過1年完全沒有下文，據傳因為黃明志的演唱會尺度太大，合作單位受到各方壓力，後續場次不得不取消。黃明志發文表示，今年4月經紀人收到了一通來自柬埔寨的電話，要求他將〈龍的傳人〉、〈玻璃心〉兩首作品從所有平台下架，若不下架，恐怕會有生命危險。今天上午，黃明志在IG限時動態貼出記者會取消聲明，右下角寫下：「明志加油！我們是不會放棄的！」並附上一個小熊維尼的貼圖，諷刺意味相當明顯。