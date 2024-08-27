哭窮又想買上億豪宅又用補助款　他批柯文哲：近代政壇少有的笑話

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風波，又被爆料用自己名字購買北市商辦，還有台北市長任內的京華城三大案，議會也正調查中。曾是民眾黨終身黨員的創業家「486先生」陳延昶說，柯文哲就是台灣近代政壇史上少有的笑話人物。現在看到柯文哲深陷五大弊案，許多法學界的人都評論柯文哲的下半生，在監牢裡渡過的機會極大。看到了一個當初承載了大家希望的一個政治人物，如今這麼樣狼狽的嘴臉，真的讓人唏噓。
陳延昶在臉書說，柯文哲民眾黨政治獻金一案，讓全國所有的人民跌破了眼鏡，同時他也為了自己貧窮無知限制了很多的想像而自我檢討，靠自己的心血勞力賺來的每一分錢，在使用上面跟靠唬爛靠詐騙靠賣同情得來的錢，捨得花與捨不得花這是非常大的天壤之別。
陳延昶說，還記得柯文哲第一次出來選台北市長，他跟許多的朋友一樣多麼的支持，甚至默默的加入民眾黨繳了1萬元的會費，成為了民眾黨資深的永久黨員，但是看到柯文哲所有的言行，知道柯已經走鐘，柯的真相就是一個沒有中心思想的人一切都以撈錢為目的。
陳延昶批柯文哲，跟國民黨完全一個樣，能撈就撈能混就混，所以台北市長8年滿意度調查永遠都是倒數第一，以前的嘴砲批評前市長龍斌批評許多政治人物跟財團拿刀叉吃人肉，結果事實上柯文哲不光跟財團一起拿刀叉吃人肉，連他的支持者都被他當韭菜。
陳延昶也不滿，以前剛開始出來說柯有多窮買房子還要爸爸媽媽贊助借錢，突然之間被大家發現他太太去看一億多元兩億元的房子，大家還覺得不可思議時，又爆出了柯文哲早在五月就已經現金入手一間4300萬的房子，若不是陳佩琪剛好被大家碰到他在台北看豪宅，或許現在又入手一兩間億元豪宅。
他怒批柯文哲，就是一個謊話誠信的政客。「如果你們夫妻倆買的起上億元的房子，那為何以前要裝窮要哭窮？你們說你們夫妻倆醫生職涯買的起上億的豪宅，但為什麼4300萬元的房子卻是用選舉補助款？選舉補助款跟你們兩個當醫生有一根毛的關係嗎？」
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陳延昶說，還記得柯文哲第一次出來選台北市長，他跟許多的朋友一樣多麼的支持，甚至默默的加入民眾黨繳了1萬元的會費，成為了民眾黨資深的永久黨員，但是看到柯文哲所有的言行，知道柯已經走鐘，柯的真相就是一個沒有中心思想的人一切都以撈錢為目的。
陳延昶批柯文哲，跟國民黨完全一個樣，能撈就撈能混就混，所以台北市長8年滿意度調查永遠都是倒數第一，以前的嘴砲批評前市長龍斌批評許多政治人物跟財團拿刀叉吃人肉，結果事實上柯文哲不光跟財團一起拿刀叉吃人肉，連他的支持者都被他當韭菜。
陳延昶也不滿，以前剛開始出來說柯有多窮買房子還要爸爸媽媽贊助借錢，突然之間被大家發現他太太去看一億多元兩億元的房子，大家還覺得不可思議時，又爆出了柯文哲早在五月就已經現金入手一間4300萬的房子，若不是陳佩琪剛好被大家碰到他在台北看豪宅，或許現在又入手一兩間億元豪宅。
他怒批柯文哲，就是一個謊話誠信的政客。「如果你們夫妻倆買的起上億元的房子，那為何以前要裝窮要哭窮？你們說你們夫妻倆醫生職涯買的起上億的豪宅，但為什麼4300萬元的房子卻是用選舉補助款？選舉補助款跟你們兩個當醫生有一根毛的關係嗎？」
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