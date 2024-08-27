你真的支持付費收看奧運轉播嗎？民調統計：57%贊成卻只有27%掏錢

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▲郭婞淳連三屆替台灣進帳奧運獎牌，感到國人，但實際付費的民眾卻只有27%。（圖／美聯社／達志影像）

▲李孟遠拿下中華隊在本屆巴黎奧運首面獎牌，而國人的收看習慣也有所改變。（圖／美聯社／達志影像）

▲戴資穎雖然在巴黎奧運小組賽上提前出局，但她對體壇的貢獻仍無法抹滅，帶傷拚戰的精神也感動無數台灣民眾。（圖／奧會提供）

《菱傳媒》「台灣運動風氣與體育政策調查」，執行日期為 8 月 5 日至 8月 11 日，共計 7 天，針對全台灣年滿 18 歲以上之網路人口，有效樣本1367 份，抽樣誤差在 95%信心水準下，抽樣誤差為±2.65%。



民調抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。



樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布 2024 年7 月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據 DMP 修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。





台灣英雄在2024年巴黎奧運拿下2金、5銅的隊史次佳成績，也掀起運動賽事熱潮，卻延伸出轉播該不該付費、媒體近用權等問題。《菱傳媒》在奧運期間進行「台灣運動風氣與體育政策調查」，今（27）日在立法院召開記者會公布民調結果，有關最近引發爭議的奧另外，在反對付費收看的42.9%的民眾中，僅有5.9%有付費觀看奧運。如果從這次關注奧運的管道調查，有 37.6%的民眾選擇從華視看奧運直播，33.2%從公視看直播，22.2%從中華電信 MOD 看直播；網路直播平台以愛爾達體育的 28.0%最高，中華電信 HamiVideo 也有 18.2%。至於網路串流平台最吃香的是 YouTube，有 39.8%民眾透過此管道關注奧運相關消息。但整體而言，電視直播仍是民眾觀看奧運賽事最主要管道，但新型態網路媒體也有逐漸取代傳統媒體的趨勢。在關注賽事方面(統計期間8/5-8/11)，民眾喜好多元，調查發現，除了奧運期間的運動賽事，平常民眾對運動參與度為何？根據調查，有高達87.9%的民眾沒有親臨現場看球；去過現場僅 12.1%，顯示電視和網路等平台收看或獲取賽事資訊，反而成了民眾參與最主要的方式。從使用比例來看，透過電視關注運動賽事為 14.7%、使用網路 15.2%，至於電視和網路混合使用關注比賽的民眾最多，高達 44.8%。另外，民眾被問到，近一年在關注運動賽事相關支出上，包括進場看球、訂閱體育頻道或運動雜誌，調查顯示，花費 100 元以內的比例最高，達 40.8%；100 元至 200 元之間居次，比例為 10.5%；花費超過 2000元以上的民眾，也有 9.5%，但仍不到一成。