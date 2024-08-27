澳洲新法允許下班「斷聯」　總理：沒賺24小時的錢就不該全天待命

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下班後仍收到工作訊息、甚至被要求繼續處理工作事宜的狀況，對許多勞工來說都相當頭痛，若置之不理又怕因此丟了飯碗，或被列為黑名單。澳洲政府先前通過的「斷開連結權」（right to disconnect）新法，26日正式生效，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）還特別拍片喊話，聲稱：「員工沒賺24小時的工資，就不該24小時待命。」綜合澳媒報導，該法案賦予勞工下班後斷聯權，在多數情況下，非上班時間可以拒收工作郵件、拒接工作電話，無論是來自老闆還是客戶，而不會因此受到處罰，以保障勞工的家庭與私人時間。不過，由於部分工作型態不定時以及因應突發情況發生，該規則仍然允許雇主聯繫其工人，工人在合理的情況下能拒絕回應，若進入勞資仲裁階段，將由平等工作委員會（FWC）決定是否合理。報導提到，斷聯權生效後，立即適用於大中型企業的員工，而小型企業則有12個月的緩衝期。總理艾班尼斯並於同一天發布影片，提醒「斷聯」權利已被寫進澳洲的法律，畢竟若沒有獲得24小時的工資，就不應該24小時都要待命。艾班尼斯還在接受《澳大利亞廣播公司》採訪時表示，他預計這些變化將提高生產力：「對許多澳洲人來說，我認為他們感到沮喪，因為他們被要求每天24小時都在使用手機、電子郵件等等，坦白說，這是關乎心理健康的問題。」這項法案的支持者認為，法律通過後，可更加保障勞工，有足夠的信心和底氣，可抗拒下班時間的工作電郵、訊息和來電侵犯到私人生活。澳洲工作場所關係部長瓦特（Murray Watt）指出，任何相關雇主在辦公時間以外、嘗試聯繫勞工的爭議，都可能升級至勞資關係仲裁機構-公平工作委員會（Fair Work Commission）以做出最終裁決，不過若雇主和員工能自行透過討論解決爭議，不需要升級事態是最好的。然而，當地商業團體已經表達了對新法的擔憂。澳洲工商會執行長麥凱勒（Andrew McKellar）直言，政府在通過法案並生效前，並沒有充分徵求企業的意見。澳洲工業集團則表示，新法適用的模糊性，會給老闆和勞工帶來困惑，還會讓就業機會變得不靈活，進而導致經濟放緩。南澳大學（University of South Australia）的波特（Dr. Rachael Potter）博士表示，雖然該法案的落實，確實邁進了一大步，但企業和員工仍需要進行文化轉變，才能放心的設定界線：「當經理是發送電子郵件的人時，這真的很難....理想情況下，我們希望高層和同儕都能夠定下基調，形成文化並達成一致。」波特博士也提醒，多數況下，員工面臨高層的要求，可能還是會感到有義務回應，長此以往容易處於高度警覺、高度焦慮的狀態，並面臨倦怠的風險，鼓勵勞工開始設定界限，並設立下班後的過渡期間。