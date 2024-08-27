東出昌大爽迎新歡再當爹　前妻渡邊杏獨自養3娃慘掛病號住院治療

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▲移居法國後的渡邊杏不只要獨自育兒，主持、電影拍攝等工作一樣一個不落下，以維持家庭生計。（圖／annewatanabe_official IG）

▲東出昌大偷吃後，曾露面跟外界道歉，所出演的電視劇、電影、代言全被換角下架，還被經紀公司開除。（圖／Twitter）

▲東出昌大（右）公開未婚妻，未婚妻為同居山林的女性之一，2人因日久生情而奉子成婚。（圖／東出昌大SPA！)

國際影帝渡邊謙的女兒、女星渡邊杏不依靠老爹光環，在競爭激烈的日本娛樂圈殺出一條血路，2015年還擔任了國營電視台NHK晨間劇《多謝款待》的主演。同時，渡邊杏也因戲結緣了前夫東出昌大，並在同年閃婚，陸續生下雙胞胎女兒與兒子。沒想到在結婚5週年前，東出被爆出與未成年女演員唐田英里佳出軌長達3年，得知消息的杏也光速切割離婚，帶著3個孩子移居法國。不過，獨自育兒、工作養家兩頭燒的杏在今年年初卻傳出身體不適的消息，反觀拒絕贍養兩人孩子的東出，如今卻再度宣布結婚當爹，兩邊的巨大差異也讓影迷們既心疼又生氣。離婚後的杏擔心子女們受到父親東出昌大不倫醜聞的影響，在2022年時決定帶3個孩子移居法國展開新生活。本以為前往法國的渡邊杏會減緩演藝事業的腳步，多多陪伴孩子們，但身處法國的她反而更拚，雜誌拍攝、舞台劇與電影、代言主持一樣不落下，在跨國的高強度工作與獨自一人的育兒生活下，杏的身體健康也亮紅燈，情況越來越糟糕。根據渡邊杏的友人透露，今年以來杏身體不適的狀況越來越嚴重，直到3月忍不住返回日本就醫，3名子女也委託在法國的朋友照顧。經過醫生診斷後決定將杏留院檢查，雖然如今的她已恢復健康，還接下了巴黎奧運開幕會主持的新工作，但身為單親媽媽兼職業婦女的巨大工作量，也讓粉絲們相當憂心杏會不會再次倒下。連友人也坦言杏非常清楚，如果自己一旦倒下，這個小家也會無法運作進而崩潰，短短一句話，道出杏獨自支撐家庭、教養兒女的不易。渣男東出昌大與杏結婚僅僅5年，其中就和小三唐田英里佳出軌3年，事件曝光後，東出口碑形象澈底垮台，所出演的電視劇、電影、代言全被換角下架，還被經紀公司開除，幾乎等於被娛樂圈封殺。據日媒報導，東出在離婚時有承諾會支付3子的贍養費，結果每月只付給杏3萬日幣（約台幣6600元）無恥行徑引起日本民眾的憤怒，狂罵東出是不負責任的軟飯男，並希望他永遠滾出娛樂圈。沒想到東出昌大絲毫不顧及外界的看法，先是與3位女性同居山林，後又獲得電影大獎準備復出，如今還搞大其中一位同居女性的肚子即將再婚，讓許多影迷替杏感到可惜和不值。