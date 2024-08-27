柯文哲昔日「哭窮」抵押房借貸選舉！前幕僚爆真相：順便還清房貸

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民眾黨主席柯文哲昨天坦承拿4300萬的選舉補助款，購入商辦作為個人使用，引發輿論譁然。對此，民眾黨前中央委員、柯前幕僚張益贍再爆，柯文哲2018年連任台北市長時，曾稱因「沒錢」抵押妻子陳佩琪名下房子、借款2000萬做選舉資金，事實上，是選後收到補助款就可以回補房貸，「完全不花自己的一毛錢」。張益贍昨在政論節目《94要客訴》踢爆昔日秘辛，他透露，柯文哲2018年競選連任台北市長時，以「沒錢」 選舉形象自居，曾對外稱拿了陳佩琪名下的房子抵押借款2000事，但事實上，抵押借款2000萬這件事「是我幫他想出來的」，因自己當時是柯幕僚，認為這招有利募款，「是我騙的」，而柯也真的這麼做了。張益贍表示，當初決定借2000萬的原因，是因為「我們算過」，幕僚預估柯文哲的選票會有60多萬票，以選舉補助款一票30元計算，收到補助款就一定可以回補房貸，「完全不花自己的一毛錢」，所以柯最後就這麼做了。張益贍說，結果就是「柯可以用所有捐款來打選戰，還順便還清房貸了」。