家樂福「2款調味醬」檢出致癌物！業者：全面下架　退貨方法出爐

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▲美國出口「安奇拉打醬(046000860114 OEP RED ENCHILADA SAUCE MILD SM SZ 12/10 OZ)」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）

▲美國調味醬，統計從今年2月19日起報驗批數共351批，檢驗不合格批數13批，不合格率達3.7％。（圖／食藥署提供）

消費者注意了！食藥署今（27）日公布最新邊境查驗不合格產品清單，其中家樂福兩款調味醬檢出致癌農藥環氧乙烷殘留，分別為「莎莎醬」、「安奇拉打醬」，食藥署表示將針對同產地、同號列產品加強查驗，調整為逐批查驗。家樂福則表示，，若是消費者對於商品有疑慮，會服務顧客辦理退換貨。衛生福部食品藥物管理署公布最新邊境查驗不合格產品清單，其中共有13項檢驗不合格產品，其中包含家樂福從美國進口的「莎莎醬(041235000663 MRS.RENFRO’S HOT SALSA 6/16OZ)」、「安奇拉打醬(046000860114 OEP RED ENCHILADA SAUCE MILD SM SZ 12/10 OZ)」，各被檢出殘留農藥環氧乙烷0.1ppm、0.8ppm。食藥署表示，依「農藥殘留容許量標準」規定，環氧乙烷為不得檢出農藥，目前不符合商品依規定退運或銷毀，接下來將針對家樂福同產地、同號列產品加強查驗，調整為逐批查驗。而美國調味醬，統計從今年2月19日起報驗批數共351批，檢驗不合格批數13批，不合格率達3.7％，都是檢出環氧乙烷不符合標準，食藥署宣布到2024年2月11日前美國調味醬將全面改採逐批查驗。家樂福則表示，目前查驗有問題的商品已在邊境攔下未進入市面，之前上架的同款商品在最近一次7月查驗是未檢出，且與這批邊境查驗非同批生產，為考量顧客權益，此商品皆已在8月14日前已下架處理。根據家樂福官網退貨規章指出，家樂福會員於家樂福購買商品享有退貨服務；若非會員退貨，需攜帶發票，並且於購買日30天內辦理退貨。