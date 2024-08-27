周星馳御用丑角余慕蓮急立遺囑！遺產全捐慈善機構：希望死得舒服

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▲今年87歲的余慕蓮，希望能在睡夢中平靜離世。（圖／TVB USA Official YouTube）

香港女星余慕蓮演過《精裝追女仔》、《整人專家》，以飾演「醜婦」而聞名，更是「星爺」周星馳的御用丑角。今年87歲的余慕蓮身體健康大不如前、每況愈下，近日她在節目《東張西望》中表示，希望在有生之年立下遺囑，死後能將遺產全部捐給慈善機構：「每個人都要死，我希望死得舒服一點。」根據《香港01》報導，余慕蓮2020年曾罹患耳石症，後來就診檢查出肺纖維化、血液感染，住進加護病房長達半年。她近日再度爆出病情惡化，在錄製節目《東張西望》時吐露心聲：「最近精神不佳，因為吃的是特效藥，醫生也說藥好貴，我覺得最近可能會復發。」經歷大病之後對生死已經看得通透，余慕蓮想將遺產全部捐給慈善機構，她已經沒有其他親人在世了，所以希望港星好友米雪及安德尊能替她找律師立遺囑：「我死了就把房子先捐，不是現在，不知道我什麼時候死，我不怕的！」余慕蓮早前也已經向「工業傷亡權益會」捐出部分遺產。事實上，2005年時余慕蓮就曾將退休金中的8萬港幣（約新台幣32.7萬元）捐出，在中國大陸興建一所「希望小學」，她秉持著「死後也帶不走錢財」的心態，希望能讓更多人受惠。現在的余慕蓮只求一件事，就是離世時能夠舒服一點、在睡夢中往生，也不想要風光大葬，只求將骨灰撒在花園即可。