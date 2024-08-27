才剛道歉！王陽明堅持不比愛心拒絕正妹Youtuber　品子慘陷尷尬

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▲品子（右）試圖想與王陽明（左）比愛心，沒想到仍被婉拒，品子對鏡頭露出無奈的笑臉，幽默寫下：「可惡！看來現在還是不能比愛心」。（圖／品子IG）

▲王陽明近日為宣傳新片《角頭－大橋頭》走訪北中南展開電影首映會，沒想到在與粉絲互動的過程中拒絕與1名粉絲一起比愛心並表示比愛心是「娘炮」動作，歧視用詞惹影迷超火大。（圖／王陽明 IG）

藝人王陽明近日出席電影《角頭－大橋頭》的宣傳活動，因拒絕和粉絲比出愛心手勢，還在網路上回應「我不比娘炮動作。」引發外界撻伐，事後他出席公開活動才為失言道歉，並強調「沒有要傷害任何人」。正妹Youtuber品子昨（26）日在限時動態PO出與王陽明的合照，不過王陽明依舊比出「剪刀手」，品子幽默寫下：「可惡，看來現在還是不能比愛心」。昨日品子在IG限時動態分享自己與王陽明的同框合照，畫面中她再度伸手試圖與身旁的王陽明比出愛心手勢，不過依舊慘遭拒絕，王陽明僅以剪刀手回應，並露出搞怪表情，品子也無奈皺眉露出尷尬又不失禮貌的微笑，並幽默寫下：「可惡！看來現在還是不能比愛心」。王陽明日前宣傳主演電影《角頭－大橋頭》勤跑映後活動，有影迷在Threads上透露想要請王陽明一起比愛心遭拒，王陽明表示：「我不比娘炮的動作」，意外引起軒然大波。而針對爭議，王陽明僅不斷回應：「就是在做自己。」沒想到「娘炮言論」越燒越烈，網路上的輿論聲浪不斷，王陽明日前出席活動時終於公開致歉，坦言「宣傳過頭」、「沒有要傷害任何人」，並強調此事也為他上了一課，承諾未來會更加小心謹慎，成為更好的人。