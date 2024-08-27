影／執政100天　賴清德曝心聲：未來多個100天會勇敢堅定勤奮打拚

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賴政府今（27）日上任屆滿100天，總統賴清德於社群平台發布《賴桑與我》動畫特別篇，除了親口介紹近期領養的愛犬「斑斑」之外，並感性分享就職100天以來的心得，他表示現在的台灣已經成為世界不可或缺的支柱，而100天只是個開始，未來還有許多個100天。賴清德去年在競選期間推出《賴桑與我》系列動畫，以親自配音的方式回憶與已逝愛狗Luke的溫馨互動，他日前參加屏東縣動物之家啟用活動時，決定領養特別有緣的浪狗「斑斑」，並於近日接回官邸。賴清德在釋出最新的《賴桑與我》影片中，介紹家中的新成員「斑斑」，雖然牠經歷截肢行動不便，依然充滿熱情、活潑可愛。賴提及剛落幕的巴黎奧運，每一位台灣選手也是克服種種挑戰，懷抱「永不放棄」的精神，展現驚人勇氣與毅力，使其深感欽佩。影片出現羽球球后戴資穎、舉重女神郭婞淳、桌球教父莊智淵、拳擊金牌林郁婷等多位征戰巴黎奧運的台灣選手，藉此向所有台灣之光致敬，強調未來會秉持勇氣及毅力，面對執政種種挑戰「永不放棄」。賴清德表示，今天是新政府就職第100天，團隊一如往常認真工作，未來很多個100天，也都會懷抱勇敢堅定、永不放棄的精神勤奮打拚。影片最後，賴清德與百工百業並肩，感性地說能為一個民主、和平、繁榮的國家服務，是他畢生的榮幸。賴清德推出《賴桑與我》動畫特別篇，與人氣漫畫家簡士頡（頡夫人）合作，他在在網路漫畫圈有相當高的知名度，作品融合台灣當代都會情感生活，與奇幻動作文史元素，代表作包括《北投女巫Pataauw》、《玉鍵Jade Key》、《支線上的觀光客》，在國內外獲得好評，曾拿下台灣Comico 原創漫畫大賞銀賞，於韓國Lezhin世界漫畫大賽獲獎。