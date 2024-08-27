緩解缺工問題！勞動部開放旅宿業攬僑外生　初聘薪資門檻3萬元起

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▲勞動部開放符合資格的旅宿業者申請聘僱僑外生，填補國內缺工的窘境。（圖／勞動部提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情之後迎來景氣回溫，不過各個產業面臨缺工，如何不讓人才外流成為一大待解問題。勞動部今（27）日表示，明（28）日起正式開放符合資格的旅宿業者，申請聘僱學士以上學位畢業且經國內大專校院、交通部觀光署或產業公協會累計80小時以上實習訓練課程的僑外生，初次受聘薪資門檻為3萬元、續聘3.3萬元。勞動部表示，目前僑外生每年畢業約1.3萬人，然而之前僑外生、雇主多有反映，擔心受到僑外生評點制額滿的影響，無法繼續留台工作、雇主僱用意願低，建議取消配額上限。勞動部表示，8月1日起修法取消僑外生每年評點配額人數上限、鬆綁僑外生評點制項目點數，只要學歷、薪資、工作含實習經驗、語文能力等項目總分200分達70分以上，就可留台從事白領專業工作。另一方面，勞動部表示，8月26日公告修正規定、8月28日起實施，開放領有交通部核發觀光旅館經營執照的觀光旅館業、地方政府核發旅館業登記證或民宿登記證的旅宿業者，可依員工勞保人數的30%計算名額，申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作，只要是副學士以上學位畢業的僑外生，而且接受國內大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上實習訓練課程，初次受聘薪資門檻為3萬元、續聘3.3萬元。最後，勞動部表示，由於工作年齡人口長期減少，以致許多產業反映缺工現象，比如缺乏醫院照護輔佐人力、物流倉儲理貨人力、貨車駕駛及助理人力、公路及市區汽車客運駕駛及安全管理人力等，後續將由國發會、勞動部、衛福部、經濟部及交通部跨部會共同評估運用僑外生人力解決缺工。勞動部指出，配合國家整體攬才政策長期規劃，年底前將跨部會協商朝向修法建立畢業僑外生個人工作許可制度，進一步擴大留用畢業僑外生及吸引外國學生來台就學，延攬外國人才工作與永久居留，提高國際競爭力。