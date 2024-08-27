快訊／國民黨立委鄭天財辦公室遭檢調搜索　韓國瑜證實了

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立法院辦公室又遭搜索？繼日前民進黨立委林宜瑾因涉詐領助理費案，辦公室遭搜索後，正在暑期休會中，今（27）日傳出國民黨籍原民立委鄭天財辦公室也被搜索，稍早韓國瑜辦公室證實了。韓國瑜辦公室稍早發布聲明指出，有關今早檢調搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，院方派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。鄭天財辦公室雖然大門深鎖，不過門縫處依然有燈光，截至目前鄭天財辦公室仍未有任何回應。事實上，今年7月29日花蓮縣海峽兩岸少數民族交流協會理事長李尚典、郭佩金夫婦，被查出收受廣西台辦資助人民幣12萬元，邀約選民赴中接受落地招待，為國民黨立委鄭天財助選，依《反滲透法〉判李男5月徒刑，得易科罰金；郭女4月徒刑，緩刑五年，這次搜索是否又跟該案有關，還有待檢方證實。