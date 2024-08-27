謝凱蒂是Energy鐵粉！曾在偶像面前爆哭　尷尬：他們一定很傻眼

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▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員謝凱蒂，在場上應援表情反應浮誇，被封「浮誇甜心」。（圖／翻攝自謝凱蒂IG）

▲在演唱會現場氣氛感染下，謝凱蒂難掩心中澎湃的情緒，落下感動的淚水。（圖／謝凱蒂IG）

▲謝凱蒂（右四）曝光和Energy在後台的合照，一圓粉絲夢。（圖／謝凱蒂threads）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員謝凱蒂，在場上應援表情反應浮誇，被封「浮誇甜心」，加上五官深邃還讓她得到「小許瑋甯」的稱號。今（27）日她遭週刊爆料砸千萬投資的借貸平台「好樂貸平台」疑似將收攤，過去事蹟也被挖出，先前人氣男團Energy開演唱會，謝凱蒂身為鐵粉不僅到現場力挺，更是感動到當場大哭，讓她尷尬直呼：「他們一定很傻眼。」Energy上（7）月展開為期兩天的演唱會，謝凱蒂也發文分享自己的心情，透露她當年曾帶著專輯《無懈可擊》到高雄大遠百參加簽唱會，想當面向偶像告白，卻因為太緊張連話都說不清楚，如今有機會見到偶像合體開演唱會，她終於能夠勇敢示愛，「終於可以跟他們好好大聲說，我愛你們！」謝凱蒂坦言，「滿滿的回憶，首首都是經典。」她也曝光和友人看演唱會的畫面，身為性情中人的她投入在歌曲中，跟著旋律搖擺哼唱，在現場氣氛感染下，謝凱蒂難掩心中澎湃的情緒，落下感動的淚水，她由衷感謝Energy重聚，讓粉絲們再度感受到青春的熱血激情，「謝謝你們回來。」不僅如此，謝凱蒂也曝光和Energy在後台的合照，激動直呼，「哭爆的演唱會，又唱又跳又哭又笑，現場演唱實力好到我一度懷疑是CD，拍照時還激動跟書偉阿弟說真的好好聽，我太感動了，然後…就在他們面前爆哭了，我想他們一定很傻眼吧。」只見照片中，謝凱蒂被偶像們包圍，露出燦爛笑容，一圓粉絲夢。