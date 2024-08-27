降息在即！「債券ETF前10大」成交量曝光　00687B單日破9萬張奪冠

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▲債券ETF前10大成交量排行，國泰20年美債（00687B）單日成交量破9.1萬張奪冠。（資料來源：Cmoney,2024/8/26）

全球央行年會剛落幕，聯準會降息動向明確，激勵債市行情，市場債券ETF霸佔交易榜單，其中，長天期美債ETF國泰20年美債（00687B）8/26單日成交量超過9.1萬張，單週規模爆漲新台幣125億元，人數激增1.5萬人，來到25萬人新高。觀察上週全市場ETF人數增長情形，除了新掛牌的ETF備受關注外，前3名就有00678B以及國泰永續高股息（00878）。若以債券ETF前10大成交量排行來看，前3名的00678B、群益ESG投等債20+（00937B）、元大美債20年（00679B），8/26單日成交量落在6.6萬到9.1萬張，其中00678B單日成交量9.1萬張最多。市場專家指出，00678B規模成長顯著，最大原因是長天期債券價格提升，降息影響大，進入降息循環後，債券價格反彈最兇猛，幅度最大的就是存續期間長的長天期債券或是可利用槓桿型為波段操作交易工具。市場專家表示，儘管去年年初開始，就已多次傳出降息消息，但遲遲未降息，讓投資人擔心期待愈深受傷愈大。不過，聯準會日前談話，9月會議不再是要不要降息問題，而是降多少碼的問題。有預測指出，9月降息25個基點機率是68%、11月降息50個基點的機率是48.7%，累計降息75個基點機率是42.2%。市場專家認為，債券即將水漲船高是不變的定律。投信業者表示，近期金融業法說會即有壽險法人被詢問是否持續加碼債券ETF，壽險業稱「債市獲利可期，有錢就買」，此言一出也為債券ETF投下定心丸，帶動許多投資大戶、散戶加碼。主要也是因壽險機構投資新台幣計價的美債ETF基金，可省避險成本，不列海外投資額度，還可以提升新錢投資報酬率，一魚多吃。不過，法人提醒，債券ETF屬於海外投資標的，各家投信業者發行的每一檔其實都有額度上限，每次追加額度最高為200億元，投資人應留意目前額度且折溢價幅度落在0.5%左右的ETF，相對部分ETF已溢價超過1%較為合理，避免買貴情況。